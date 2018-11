das, Novinky

Jedlé kaštany jsou ale také prospěšné pro naše zdraví. Plody mají nezaměnitelnou chuť i vůni a jsou bohaté na vitamíny A, B a C. Vzhledem k nízkému obsahu cukru si je mohou vychutnat i diabetici. Navíc pomáhají předcházet ztrátě paměti a čistí játra. Jejich velkou předností je to, že působí proti psychickým poruchám a stavům úzkosti.

Zastoupeny jsou také minerální látky jako draslík, fosfor, síra, hořčík, vápník, chlorid, sodík, železo, mangan, měď, zinek a další prvky.

Konzumují se pouze po tepelné úpravě, neboť čerstvé mají trpkou chuť. Nejčastěji se setkáte s pečenými kaštany, ale použít je můžete i do nádivky, kterou se dříve plnily posvícenské husy. Američané by si bez kaštanové nádivky nedovedli představit krocana na Den díkuvzdání. Vařené se podávají jako příloha k masu - zejména ke zvěřině. Přidávají se do dortů, pudinků, chleba, pečiva i zmrzliny. Také se konzervují v cukerném sirupu a vyrábí se z nich i likér. Specialitou je kaštanové pivo či víno, které lze ochutnat na Korsice. Oblíbené jsou ale i polévky či omáčky.

Pro minimální obsah tuků, a naopak díky vysokému obsahu škrobů lze také kaštany využít k výrobě mouky. Právě z ní, medu a karamelu kdysi kuchaři v jižní Francii připravili první nugát. Z této mouky lze ale připravit i další dezerty.

Když budete jedlé kaštany kupovat



Při výběru nekonzervovaných kaštanů si dejte pozor, abyste vybrali pouze čerstvé tvrdé plody bez děr. Ty nejlepší kousky by měly být v poměru ke své velikosti relativně těžké. Když kaštanem zatřesete, neměli byste slyšet dutý zvuk, to by bylo znamení, že plod vysychá.

Kaštany skladujte při pokojové teplotě. Pokud si je chcete uchovat déle, pak velmi záleží na tom, odkud kaštany jsou.

Pokud z Číny, pak mějte na paměti, že sklizeň tam probíhá již během září, takže první kontejnery se v České republice, po měsíční cestě na moři, objevují koncem října. Zhruba 2 měsíce po sklizni se hladina cukrů ustálí a kaštany dosáhnou té nejlepší chuti. Během transportu jsou skladovány při teplotě -1 až -2 °C. Proto, pokud je poté znovu zamrazíte, pak mohou ztratit na chuti. Lepší je tedy je nejprve tepelně upravit a až pak zamrazit.

Jak si doma upéct kaštany



Nejlepší je, když kaštany vložíte do vody a necháte je po dobu několika hodin nasáknout vodou, nevysušují se pak při pečení. Kaštany poté osušte a z jedné strany nařízněte slupku křížem (aby nepraskaly). Rozložte je na plech a pečte cca 20 minut při teplotě 180-200°C. Až se slupka otevře, je to znamení, že jsou hotové. Kaštany ještě trochu pokropte vodou a zabalte do utěrky, stlačte, aby popraskala slupka, a nechte dojít ještě 5 minut v utěrce. Poté podávejte.