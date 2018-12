Tradice pálení vonných františků je stará tři sta let

Tradice pálení vonných františků pochází z česko-německého pohraničí, a to především z Krušnohoří. Je stará tři sta let, ovšem obliba vůně kadidla sahá mnohem hlouběji do prastarých dob, kdy se s jeho pomocí vykuřovaly a očišťovaly příbytky na přelomu starého a nového roku.