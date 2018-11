Eliška Vinterová

„Vánoce jsou pro mě svátky dětí. Je mi 64 let a dítě už dávno nejsem, takže pro mě jsou to vítané dny odpočinku, klidu a setkávání s rodinnými příslušníky a s lidmi, které mám rád. Neprožívám to ale nějak výrazně, mám spíš rád, když si mohu udělat volno kdykoli během roku a dát si dovolenou,“ svěřil se Zdeněk Zelenka s tím, že i letos nevynechá tradici potkat se na Vánoce s Jiřinou Bohdalovou.

„Musím vám říct, že s Jiřinkou se setkáváme od roku 1991, to máme takovou tradici. Vždycky kolem 26., 27. prosince se sejdeme na chalupě, kdo má čas přijede, je to příjemné povídání s přáteli a s dobrým vínem,“ svěřil se s tím, že si s herečkou dávají i menší symbolické dárky.

„Je vždy veselo a jak jsem někde řekl, kdyby se to vysílalo do éteru, tak myslím, že bychom trhli výsledky poslechovosti a sledovanosti. Jsou to ale historky, které se bohužel zveřejnit nedají,“ řekl režisér, který oblíbenou herečku obsadil také do letošní štědrovečerní pohádky České televize s názvem Kouzelník žito.