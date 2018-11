Eliška Vinterová, Novinky

„Minulý rok jsem strávil Vánoce na Kubě, ač jsem z Jablonce nad Nisou a pamatuji si tuhé zimy a jak jsem skákal do sněhu a jezdili jsme na saních, tak jsem se s tím teplem na Vánoce smířil,“ svěřil se nám zpěvák s tím, že Vánoce v rodině své ženy střídá s těmi doma a letos zůstanou v Česku.

Naše tradice si nicméně jeho manželka velmi oblíbila. „Kubánci moc Vánocům nedají, moc se to tam neslaví a tak manželka čerpá inspiraci od nás. Vše se jí líbí i třeba pouštění kapra do rybníku a podobně,“ prozradil Ondřej s tím, že s nakupováním dárků zatím ještě nezačal.

„Když vidím něco, co mě zaujme pro daného člověka, tak to koupím i v září. Minulý rok to bylo hektické, měl jsem hodně práce a stále to odkládal. Nejhorší je, jak je Praha zacpaná, všichni tahají balíky... už mne proto napadlo, že bychom jednou mohli udělat Vánoce i bez dárků, že by se vlastně nic nestalo,“ dodal zpěvák, kterého čeká stejně jako minulý rok řada vánoční koncertů s jeho novým repertoárem.