Jiří Novotný, Martin Procházka, Právo

Největší nápor čeká už tradičně Českou poštu (ČP), která má v balíkových službách zhruba čtyřicetiprocentní podíl.

„Zatímco během standardních měsíců přepravujeme kolem 150 tisíc balíků denně, v současné době je to už 250 tisíc. V největší špičce před Vánoci očekáváme přepravu až 350 tisíc balíků denně. Například loni jsme během absolutní špičky přepravili za den 342 tisíc zásilek,“ sdělil Právu mluvčí ČP Matyáš Vitík.

Hlavním důvodem tohoto rekordního přívalu je, že lidé si vánoční dárky stále více objednávají přes e-shopy.

Na otázku Práva, kdy nejpozději je tedy potřeba balík podat, aby bylo zaručeno, že do Vánoc dojde, odpověděl mluvčí ČP Matyáš Vitík: „Termín ještě stanoven nebyl. Předpokládám, že jej sdělíme začátkem prosince, kdy budeme mít z provozu data, na jejichž základě bude možné rozhodný den stanovit.“

Jak přitom mluvčí upozornil, tento rozhodný den bude termínem, dokdy bude nutné předat zásilku České poště. Při objednávce přes internet je ještě potřeba připočítat čas, jenž e-shop potřebuje ke zpracování požadavku zákazníka a k předání balíku poště do přepravy.

Podle manažera internetového srovnávače cen Zboží.cz Milana Šmída by lidé s objednávkami neměli otálet. „Ideálně by si měli zboží objednat zhruba do 10. prosince. Pokud jde o zahraniční e-shopy, tak pro doručení zboží odjinud z Evropy je třeba objednat ho již v těchto dnech,“ řekl Právu Šmíd.

Balík do ruky zdražil o 10 Kč

Nepříjemnou zprávou je, že Česká pošta od 15. listopadu zdražila o desetikorunu svou službu Balík do ruky. Například za dvoukilovou zásilku tak odesílatel zaplatí 138 místo dosavadních 128 Kč. Držitelé Zákaznické karty ČP však mohou využít cenové zvýhodnění, které jim Balík do ruky zlevní o 13 až 37 Kč podle váhy zásilky.

Dopravci přijímají pro zvládnutí předvánočního náporu různá opatření. Proti loňsku se například značně rozšířil počet výdejních míst. Přepravní společnost DPD otevřela nyní 750 nových výdejních míst pro balíky. Má jich tak již tisíc. Tyto výdejny zvané Pickup fingují v prodejnách vybavených terminály Sazky.

Podobně reagují také další společnosti. PPL zvýšila počet svých výdejních Parcelshopů z loňských 1350 na 1500 a do konce roku jich ještě stovka přibude.

Internetový obchod Kasa.cz zase oznámil, že rozšířil počet výdejních míst KasaPoint z devadesáti na 120. Jako výdejní místa pro objednávky přes internet už nyní fungují i prodejny společností Datart a Euronics, jichž je v ČR přes 140.