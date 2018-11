ČTK

Česká republika má zatím v seznamu pět zápisů - slovácký verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, sokolnictví, jízdy králů na jihovýchodě České republiky a loutkářství.

„Nominaci do UNESCO bereme my i naši pracovníci jako ocenění naší práce, unikátní výrobu se tu snažíme udržet,” upozorňuje předseda představenstva společnosti Rautis Marek Kulhavý. Zda zápis na seznam UNESCO přiláká další turisty do výroby, která je už přes 12 let turistickou atrakcí krkonošské obce, je podle něj těžké odhadovat.

Manufaktura, která dnes včetně brigádníků zaměstnává 52 lidí, funguje na stejném místě od roku 1902. Vyrábí tradičním způsobem a návštěvníkům nabízí komentované prohlídky, v areálu je ale také prodejna s kreativní dílnou. Loni do fabriky zamířilo přes 13 500 lidí.

Ručně vyráběné ozdoby z foukaných perel se v Poniklé vyrábějí tradičním způsobem. Sklárna nabízí přes 20 000 vzorů, některé pocházejí z počátku minulého století. Největší zájem je o tradiční vzory, zejména hvězdy. V posledních letech ale stoupá i odbyt polotovarů a souprav pro domácí výrobu.

„Vždycky vytváříme novou kolekci vánočních ozdob, velkou novinkou jsou teď geometrické tvary, kde se nepoužívají perle, ale pouze rafiky (skleněné trubičky) a jsou z toho jednoduché tvary. Máme i 30 nových výrobků, které letos nově zařazujeme a nechali jsme udělat obrovský adventní kalendář, kde jsou různé fochy na ozdoby,” dodal Kulhavý.

Zájem o tradiční skleněné ozdoby z Poniklé v posledních letech na tuzemském trhu roste. Zatímco ještě před 15 lety mířilo 95 procent produkce do zahraničí, zejména na americký trh, dnes tvoří více než polovinu odbytu tuzemský trh. „Roste nám přímý prodej v naší prodejně, na trzích a jarmarcích, ale také prostřednictvím e-shopu,” řekl Kulhavý.