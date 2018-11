Eliška Vinterová

„Když jsem několikrát dcerám nabídla změnit téma, jako Vánoce strávit na horách nebo být jinde mimo domov, tak v žádném případě nechtěly,“ prozradila nám herečka, která letos opět usedne ke štědrovečernímu stolu se svou rodinou.

„Většinou jsme v tom nejužším kruhu rodinném a tradičně jsme i s mými rodiči. Na Vánoce by neměl být nikdo sám, takže to také dodržujeme,“ dodala Sabina, která se nyní nejčastěji objevuje v seriálu Modrý kód.

A jak herečka přiznala, bez vánočních zvyků by se to u nich doma rozhodně neobešlo. „Máme už letitě určité zvyky, které s dcerami Vájou a Májou dodržujeme a mám pocit, že by to bez nich nebylo v žádném případě ono. Každé Vánoce mají jiný rozměr podle toho, jak holky rostou,“ dodala s tím, že samozřejmě během vánočních svátků nesmí chybět vánoční koledy, které rády zpívají.

„Vánoční stromeček zdobíme všichni společnými silami, to si každoročně moc užíváme,“ řekla nám Sabina. A jak je na tom oblíbená herečka s cukrovím? „Vánoční cukroví peče především moje maminka. Také ho ale dostávám od kamarádek a musím se pochlubit, že pár druhů také napečeme s Vájou a Májou,“ dodala závěrem.