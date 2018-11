ČTK

„Letos jsou stromečky v galerii zkrášlené ozdobami inspirovanými dekory i barvami, které se u nás na stromcích za sto let objevovaly,” upozorňuje autorka výstavy Iva Mynářová.

K nejstarším inspiracím patří dekory drobných kytiček a klasické vánoční kombinace barev zlaté, červené a zelené.

„Je to inspirace z babičkovských zástěr, úplně v tom vidím paní Bajzovou z románu Karla Poláčka Bylo nás pět, jako tu starostlivou maminku, jak v zástěře opečovává Péťu,” přibližuje Mynářová. Dvacátá léta minulého století ji inspirovala různými výtvarnými styly a vznikly velmi elegantní ozdoby.

„Jeden ústřední strom je v šampaň-bílo-zlatých tónech zdobený stříbrným a bronzovým posypem i barvou. Měl by působit elegantně, při navrhování této kombinace jsem pomýšlela na eleganci první republiky a speciálně první dámy, paní Hany Benešové,” upozorňuje autorka.

Na výstavě nechybí ani ozdoby inspirované typickými rostlinnými motivy 70. let.

„Inspirovali jsme se i v 80. letech, kde byly dekory bohatší, a hlavně do baňkařství se dostaly nové technologie, které naplno propukly v 90. letech. To je vysoké zdobení, používání vysokých latexů a různých balotin. Balotiny jsou prvky, které odrážejí světlo, jak to známe třeba z dopravních značek. Jsou to droboulinkaté skleněné kuličky, které při určitém úhlu nasvícení vytvářejí překrásné efekty,” dodává autorka.

Najdou se i aktuální vánoční trendy



Galerie každoročně zdobila stromky podle aktuálních trendů, které určuje Evropská asociace floristů a výrobců dekorací, jež vydává doporučení ohledně stylu, barev i použitých materiálů.

Přestože se letos výstava více věnuje historii, najdou se i zde aktuální trendy. Letošní trendy jsou nazvané Živé dědictví, Vznešená historie, Vyvážená střízlivost a Eklektické vrstvení.

Galerie představuje i tradiční dekory inspirované modrotiskem, krajkou či prvky lidových krojů.

Vizovická galerie představuje české skleněné, ručně vyráběné ozdoby od roku 2007. Ozdoby pocházejí od výrobců ze severních Čech, většina vzorů vznikala přímo na zakázku galerie.