Saša Šeflová, Novinky

Na adventní čas a vánoční svátky se Denisa těší už teď. „Jak stárnu, začíná mě to dojímat, baví mě, že se sejde rodina. Mám ráda i tradici, kdy každoročně chodíme na Kampu pod oblouk Karlova mostu zpívat na Štědrý den odpoledne koledy,“ řekla Novinkám Nesvačilová.

Sejde se vždy několik stovek lidí, zapálí se oheň, popíjí svařené víno a zpívá. „Je tam hrozně pěkná atmosféra. Všechny tam zvu, a kdo koledy nezná, najde je na webovkách s notami i texty. Zjistila jsem, že koledy, které jsem uměla ještě třeba ze školy, jsou mnohem delší. Mají i šestnáct slok a za ty roky už znám asi tři nazpaměť celé,“ vyprávěla.

A co by si Denisa přála od Ježíška? Samé praktické věci. „Dřív to byly věci do kuchyně jako mixér nebo odšťavňovač. Ty už mám. Teď potřebuju na chatu čerpadlo, sekačku a vertikutátor,“ svěřila se, čím by ji Ježíšek potěšil.