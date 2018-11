Výstava probíhá v podzemních prostorách Betlémské kaple (Betlémské náměstí 4, Praha 1) od 24. 11. 2018 do 2. 1. 2019, a to denně od 9 do 18 hod. (24. 12. 2018 a 31. 12. 2018 otevřeno 9-14 hod, 25. 12. 2018 a 1. 1. 2019 otevřeno 13-18 hod). Setkání řezbářů se uskuteční 1. a 2. 12. 2018, setkání krajkářek 8. a 9. 12. 2018. Vernisáž výstavy Hravé Vánoce v Betlémské kapli se koná 23. 11. 2018 v 16.30 hod. Více na www.vanocnivystava.cz.