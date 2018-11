Novinky

Přinášíme vám několik užitečných rad, jak se v online nákupech rychle zorientovat.

1. Ohlídejte si doručení do Vánoc



Pokud nakupujete prostřednictvím cenového srovnávače Zboží.cz, uvidíte v nabídkách, jestli je vybraný produkt skladem, a před svátky také ikonku značící doručení do Vánoc. E-shop se tak svým dobrým jménem zavazuje, že zboží dodá do Štědrého dne, což je pro většinu z nás nejdůležitější.

2. Vsaďte na recenze



Abyste nemuseli vracet ani reklamovat zakoupené zboží, pročtěte si nejprve recenze, které najdete u každého produktu na srovnávači. Skutečné zkušenosti ostatních nakupujících se pro vás bezpochyby stanou cenným vodítkem. Jestli si chcete být jisti, že dárek do Vánoc na sto procent přijde, jděte do dvojitého ověřování.

Na prodejnu si zavolejte a ověřte si, zda skladové zásoby udávané na stránkách opravdu odpovídají skutečnosti. Při koupi zboží ze zahraničí si vždy ověřte, kdy je pro platbu kartou poslední termín pro dodání do Vánoc. Je totiž obecně známo, že objednávat byste měli nejpozději do konce října.

3. Nebojte se zariskovat a zkuste koupit i netradiční dárek



Zkuste se trochu odvázat a zvolte i odvážnější dárek, jako je třeba oblíbený let balónem nebo vysněný módní kousek. Podle občanského zákoníku je totiž možné při nákupu zboží přes internet dárek vrátit do 14 dnů od doručení, a to bez udání důvodu. Takže, když se nezadaří napoprvé, napodruhé to jistě bude tutovka.

Pokud budete dárek vracet, mějte na paměti, že zákonem určená lhůta na vrácení začíná běžet následující den po dni, kdy jste zboží převzali.

4. Podívejte se na podmínky reklamace dopředu



Všechny seriózní e-shopy dnes mají reklamační formulář umístěný přímo na svých stránkách. Dopředu si tak můžete zjistit, jak bude reklamace probíhat a jestli můžete zboží někde poblíž bydliště brzy vyměnit za jiné.

V případě, že máte při nákupu pochybnosti o tom, zda jste se s výběrem trefili do černého, nebojte se obchodníka zeptat, jaké jsou možnosti výměny nebo vrácení zboží. Většina e-shopů komunikuje online a dotazy vám zodpoví.

5. Reklamujte, vracejte



Myslete i na to, že reklamovat můžete jen zboží, které je nějak vadné, nefunkční nebo poškozené. Vracet můžete bez udání důvodu v rámci zmíněné výpovědní lhůty při nákupu přes internet cokoli.

6. Buďte pečliví



Nezapomeňte při reklamování ke zboží přiložit doklad o platbě, aby obchodník dokázal váš nákup identifikovat. Doba pro vyřízení vrácení se pohybuje nejčastěji kolem dvou týdnů. Dejte si jen pozor na to, abyste zprávu o zamýšleném vrácení zboží odeslali skutečně do e-shopu, ve kterém jste nakoupili, nikoli cenovému srovnávači, jehož pomoci jste při výběru využili.

7. Neplaťte víc za stejný dárek



Jestli nakupujete prostřednictvím výše zmíněného nákupního rádce, tak si můžete být jistí, že uvidíte nejvýhodnější nabídky za daný produkt. Nestane se vám, že byste zaplatili za stejnou věc zbytečně vyšší částku než jinde.

8. Se zbožím nakládejte opatrně



I když vracení zboží v původním obalu obchody požadovat nemohou, přesto doporučujeme si ho pro tento případ uschovat. Zejména v případě, že jde o specifický nebo těžko nahraditelný obal. Pokud tedy budete dárky znovu balit, původní krabici nebo visačky nevyhazujte.