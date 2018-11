Postup: Brambory oloupejte a dejte vařit. Ve vroucí vodě je na mírném plameni vařte, dokud nezměknou. Poté vodu slijte. Brambory po vychladnutí oloupejte a nakrájejte na kostičky. Dejte je do velké mísy, do které přidejte hrášek, celer, cibuli nakrájenou nadrobno, okurky na kostičky, sůl, cukr, ocet a vše promíchejte a nechte do druhého dne odležet. Veganský řízek obalte v celozrnné mouce, vajíčku a kukuřičné strouhance. Řízky následně nasucho upečte v předehřáté troubě na 210 °C. Během pečení je jednou obraťte.