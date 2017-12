„Tady například píšou, že chce dcera pro maminku další miminko a aby jim ho přinesl čáp. Anebo prý ať ho donese třeba i vrána,“ usmívala se Alena Formáčková nad jedním z dětských vánočních přání, které dorazilo do Infocentra na Božím Daru, jež slouží rovněž jako poštovna a vyřizuje Ježíškovu poštu.

„Další dítě nám píše v přání, aby byli rodiče zdraví a měli málo starostí. K tomu chlapec nakreslil maminku s vánočním dárkem a ozdobený stromeček, který nemá chybět ani na chalupě. Přání ke zdraví rodičů doložil namalovaným červeným křížem. Pro tátu by chtěl kluk navíc počítač a pro maminku iPhone 7,“ ukazoval další z Ježíškovských přání Marek Smitka z božídarské poštovny.

Některá přání napovídají, že ne ve všech rodinách je vše zcela v pořádku. „V jednom z dopisů psala maminka, aby tatínek už neodcházel k jiné lásce a všechno bylo jako dříve. Píše o tom, že si uvědomuje, že se stala chyba na obou stranách, a že na tom měli pracovat dříve, než se to stalo. Chtěla by zachránit rodinu už kvůli dětem, které miluje,“ krčil rameny nad smutnými řádky Smitka. Ježíška ale prosí o splnění svých přání i lidé, kteří si odpykávají tresty.

Hmotné dárky vedou



„Vězeň v dopise Ježíškovi lituje, že udělal nějakou blbost, za kterou byl odsouzený. Teď sedí ve vězení, kde se nudí, a jenom si čte a cvičí. Jeho dcera ho už teď nechce nikdy vidět. Přitom to, proč ho zavřeli, prý udělal právě kvůli ní,“ povzdychl si Smitka.

Ve výčtu přání ale převažují zcela jasně prosby o hmotné dárky. „Máme tady i přání, kde je seznam dárků na dvě stránky,“ popisovala Libuše Žemličková z božídarského Infocentra. Zvláštní kombinaci zvolil chlapec, který si přeje dron s kamerou a pro maminku lásku. Některé děti zřejmě nemají, alespoň podle dopisů, vůbec představu o hodnotách dárků.

Nejvzdálenější přání byla z Japonska, Kuby, Filipín, Kolumbie, Nového Zélandu nebo z Číny Marek Smitka, božidarská poštovna

„Já bych toho chtěl na Vánoce také hodně, ale to, co si vymyslel nějaký Jenda, nemá žádné hranice. To jsem dlouho neviděl. Píše si o počítač, chytrý telefon, MP3, powerbanku a další elektroniku, kterou ani neznám. K tomu nějakou žížalu,“ ukazoval Smitka s tím, že u obrázků stažených z e-shopů jsou rovněž webové stránky, na kterých může Ježíšek dárky objednat.

Letos přišlo 333 kilogramů vánoční pošty, zatímco vloni 381 kilogramů, tedy meziročně o 48 kilogramů méně. Podle Smitky je zřejmě jednou z příčin, že letos se nepodařilo získat sponzora pro službu nazvanou Odpověď Ježíška. Díky ní v minulých letech chodily přání vypsaná na formuláři dětem zpět.

I tak měla poštovna na Infocentru na Božím Daru práce nad hlavu. Pomoci museli s razítkováním opět brigádníci. „Pořizovali jsme letos několik nových rukavic, ale mně posloužily ještě ty od loňska. Žádné mozoly díky rukavicím nemám,“ ukazoval ruce Smitka. „Tradičně vánoční poštu tvoří kolem 85 % pohledů a 15 % obálek,“ prozradil. To odpovídá zhruba 70720 pohledům a 2773 obálkám. „Tradičně největší porce zásilek dorazila v polovině prosince. Nejvzdálenější přání byla z Japonska, Kuby, Filipín, Kolumbie, Nového Zélandu nebo z Číny,“ prozradil Smitka, podle kterého ale nejvíce zásilek ze zahraničí přišlo z Německa, Ruska a Slovenska.