Spolek letos například zorganizoval veřejné psaní nejdelšího dopisu Ježíškovi v Brně a Karlových Varech, který v tuto chvíli dosahuje délky 500 m na 46 cm širokém papíře, nebo setkání Mikulášů na několika místech Česka. Kromě toho se prezentoval na charitativním adventním trhu v Praze, byl u rozsvěcení vánočního stromečku v Nymburce, na akcích v Blansku, Humpolci, Karlových Varech, Litoměřicích.

Hlavním symbolem všech těchto akcí je emblém „Náš Ježíšek.“ Ten vyobrazuje Ježíška v prosté košili s výrazným srdcem, ze kterého vysílá své poselství vzájemné lásky – vánoční nadílku. Jeho podoba je inspirována soškou malého Ježíška, známou jako Pražské Jezulátko. Jeho kopii si v Česku pořizuje mnoho turistů a pro mnohé je důvodem pro návštěvu naší země.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Sanep z první poloviny prosince je pro téměř dvě třetiny domácí populace právě Ježíšek tím, kdo naděluje dárky (65,2 %). Naproti tomu marketingově velmi protěžovaný Santa Claus o letošních Vánocích nadělí dárky 0,3 % českým domácnostem, stejně jako Děda Mráz. I přes tato čísla většina Čechů balí dárky do papíru se saněmi taženými soby, resp. prodavači na vánočních trzích nosí zcela běžně červené čepice, což s Ježíškem nemá nic společného.

„Myslím, že právě proto je důležité vrátit Ježíška do veřejného prostoru a spolu s ním tradiční zvyky adventu a Vánoc. Ukázat lidem, co sem jezdí, naše jedinečné Vánoce. Kromě edukace bude potřeba také ovlivnit komerční scénu, která by mohla vytvořit přívětivé prostředí pro místního zákazníka, aby si Vánoce opravdu užil,“ vysvětluje Czernin.