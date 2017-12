Deskové hry jsou klasikou, která nechybí snad v žádné domácnosti. Zatímco většina z nás v dětství vyrostla na tradičním „Člověče, nezlob se“ nebo třeba na dámě, dnes na trhu najdete nekonečný výběr her. Jak vybrat tu pravou?

Malí velcí hráči

Při výběru deskové hry je nutné brát především v potaz, komu ji kupujeme. Většinu pětiletých dětí šachovým setem neoslníte a potomka vstupujícího do puberty už také „Z pohádky do pohádky“ nezabaví na dlouho. Většina výrobců deskových her uvádí na obale orientační věkovou hranici hráčů, pro něž je konkrétní hra určena. Tento údaj rozhodně neignorujte, nicméně se jím nemusíte řídit doslova. Pokud je vaše dítě na svůj věk vyspělejší, můžete se porozhlédnout po složitější hře.

Deskové hry pro děti už dnes nejsou jen pouhým posouváním figurek po hrací ploše podle hodu kostkou. I ty nejmenší se při hraní mohou mnohé dozvědět, procvičit motoriku, základní počty nebo třeba prohloubit svou kreativitu, trpělivost a pozornost. Ty větší pak procvičí logiku či schopnost strategického myšlení.

Jestliže se rozhlížíte po hře pro předškoláka, podívejte se na obale také na údaj o čase, který je třeba hře věnovat. Většina malých dětí nevydrží vysedávat nad hrací plochou hodiny, a tak raději volte svižné hry, které nejsou tak náročné na pozornost.

Co se zaměření či tématu deskové hry týče, máte při výběru dárku pro děti situaci poměrně usnadněnou. Stačí vědět, co vašeho potomka zajímá. Na trhu totiž najdete spoustu her inspirovaných například pohádkami, animovanými filmy, příběhy o přírodě, ale například také nejrůznějšími „vědeckými“ pokusy apod. Hra je navíc skvělým způsobem, jak nenásilně a především nenápadně rozšířit znalosti dítěte.

Když si hrají dospělí

Zatímco v minulosti byly deskové hry převážně doménou dětí, v současnosti představují způsob trávení volného času pro stále více dospělých. I proto v obchodech či na internetu najdete nespočet „deskovek“, které nejsou určeny pro dětské hráče.

Deskové hry pro dospělé bývají většinou náročnější na čas, ale i pozornost (zatímco většina her trvá okolo 60 minut, ty složitější mohou mít herní čas stanovený i na několik hodin). I u nich ale můžete vybírat ze spousty témat – setkáte se s hrami inspirovanými fantasy příběhy, historií, ale také například science fiction. Hrou můžete uspokojit i fanoušky některých filmových snímků či seriálů nebo třeba počítačových her.

Hra bývá velmi často zábavou určenou na večírek či setkání skupiny přátel. V takovém případě se vyplatí pořídit hru, již může hrát i více hráčů než obvyklých dva až šest. Řada „deskovek“ pak nabízí možnost nejen s jednotlivými hráči soupeřit, ale také spolupracovat, čímž hra dostává další rozměr.

Ačkoli řada lidí před lety předpovídala deskovým hrám v konkurenci her počítačových pomalý ústup (či dokonce zánik), nic takového rozhodně nehrozí. Deskové hry jsou totiž skvělým způsobem, jak prožít čas se svými nejbližšími a přáteli, jsou příležitostí k zábavě a setkávání. I proto je jistě ve svátečním čase využijete.

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.