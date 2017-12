„Děti i dospělí se mohou těšit na workshop Kyanotypie. Jedná se o historickou metodu výroby fotografie, kterou si návštěvníci zhotoví vlastní přání k Vánocům nebo novoročenku,“ upozorňuje Petra Zákravská, programová manažerka science centra.

Lidé tu také uvidí ozdoby s portréty nejrůznějších vědců a také si vyrobí vlastní, a to metodou chromatografie.

Dále si v science centru vedle badatelských aktivit a workshopů popovídáte s humanoidním robotem Thespianem, zhlédnete pitvu mimozemšťana, absolvujete kosmonautický výcvik a okusíte sílu zemětřesení.

„Jež(íš)kovy voči“ na vlastní oči



Kdy přesně se v Betlémě narodil Ježíšek? Co by se stalo se Santou Clausem a jeho soby, kdyby chtěl obdarovat všechny děti na světě a hnal by své saně rychlostí 1000 km/s? Na to vám odpoví v Planetáriu v rámci Živáku pod názvem „Jež(íš)kovy voči“.

Vánoční program připravil pro menší děti i o pár metrů vzdálenější iQpark. „Malé návštěvníky čeká Voňavá laboratoř. Podle tajné receptury si vyrobí vlastní parfém, který posléze mohou někomu věnovat pod stromeček,“ dodává Petra Zákravská.