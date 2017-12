„Hladovka mu končí 19. prosince, takže už si bude moct dát u štědrovečerního stolu cokoli. Ale myslím, že to bramborový salát nebude. Kapřík snad ano,” řekla Novinkám dýdžejka Andrea Pomeje.

Dárky a přípravy na Vánoce zatím u nich v plném proudu nejsou. „My jsme vždycky všechno nechávali na poslední chvíli, tuším, že letos to nebude jinak. Jediné, co dělám dopředu, je vaječňák a cukroví. Dárky nakupuji způsobem, kterému říkám nálet. V hlavě si to nějak střádám, ale nakonec koupím úplně něco jiného. Nakupování dárků mi trvá maximálně jeden den a zhubnu při něm kolem 2 kilogramů,” prozrazuje manželka.

Vánoc se už nemůže dočkat jejich dcera Anička. „Malá se těší na Vánoce od léta. Poslala už asi šestý dopis Ježíškovi, aniž by to s námi konzultovala, takže budeme muset improvizovat. Stromeček, prskavky, zvoneček, všechno zvládáme,” uzavřela.