Na velkolepě vyzdobené náměstí Altmark míří od minulé středy davy lidí a proudit sem nepřestanou až do Štědrého dne. Jednu z hlavních atrakcí a oblíbený fotomotiv vánočního trhu představuje 14,61 m vysoká krušnohorská stupňová pyramida. Štrýcl (německy Striezel), adventní pečivo a předchůdce dnešní pravé drážďanské štoly, dal trhu jeho jméno již v pozdním středověku.

Kromě typické rozinkové vánoční štoly a dalších pokladů ze saských pekáren lze ve více než 250 stáncích koupit mnoho nápaditých dárků. Klasikou z Krušnohoří jsou dřevěné vyřezávané a soustružené ozdoby, točící se pyramidy a stojánky na svíčky. Z Plavna je k mání tradiční krajka, z městečka Lauscha zase poutavé skleněné barevné ozdoby. A chybět nemůže ani ochranovská hvězda.

Jezdí si užít i potěšit vnoučata



„Jezdíme sem každý rok a jsme pokaždé maximálně spokojeni. Zdejší atmosféra, nabídka zboží a potravin, v tomto směru české vánoční trhy za zdejšími značně pokulhávají,“ řekl Právu Pavel Pokorný, jenž do Drážďan dorazil v sobotu s rodinou z obce u Prahy. „Koupili jsme pár maličkostí, hlavně jsme si to ale přijeli užít,“ dodal otec dvou malých dcer.

O zhruba hodinu kratší cestu po dálnici do centra Drážďan měli manželé Staňkovi z Ústí nad Labem. „Vzali jsme sem vnoučata, protože se už nemohou dočkat Ježíška. Jsou nadšení a my vlastně také,“ zhodnotila během popíjení svařáku výlet za hranice paní Věra. „Jestli jsem ochutnala zdejší štolu? No jasně! To je povinnost,“ zopakovala a odpověděla na otázku Práva usměvavá penzistka. V tu chvíli byla na náměstí doslova hlava na hlavě.

BEZ KOMENTÁŘE: Nejstarší německé vánoční trhy v Drážďanech se otevřely veřejnosti

Bezpečnost návštěvníků je pro zdejší policii na prvním místě. U všech vjezdů na náměstí jsou umístěny betonové bloky, na place hlídkují ozbrojení policisté. Již pravidelně jim pomáhají jejich čeští kolegové.

„Společné policejní hlídky jsou velice pozitivně vnímány nejen ze strany českých občanů, kteří vánoční trhy hojně navštěvují, ale i ze strany německých kolegů, kterým v případě řešení problémů a překonání jazykové bariéry v mnohém pomůžeme,“ řekla Právu ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Štolová slavnost

Návštěvníci z Česka si ale hlavu z hrozby terorismu nedělají. „To neřeším, to bych se z toho musel zbláznit. Co se má stát, to se stane,“ konstatoval Jaromír Tůma z Mostu, který se prý chystá znovu do Drážďan vyrazit již tuto sobotu na oblíbenou Štolovou slavnost, která každoročně přivábí do ulic města přes sto tisíc lidí, mezi nimi i tisíce Čechů.

Slavnostně vyzdobené koňské spřežení, doprovázené průvodem s více než pětistovkou aktérů, potáhne zase vůz s několikatunovou obří štolou historickým centrem až k pódiu na náměstí Altmarkt. Tam je gigantické pečivo nakrojeno 1,6 m dlouhým a 12 kilogramů vážícím štolovým nožem, rozporcováno a rozprodáno návštěvníkům slavnosti.

V dobových stáncích lze za zboží platit také pamětními tolary, které si zájemci mohou vyměnit v informačních centrech Dresden Information. Za 10 eur lze získat 11 tolarů, přičemž 1 euro se rovná 1 tolaru, 11. tolar je dárek od pořadatelů. Informační centra také zdarma nabízejí vánoční brožuru, a to i v češtině, s veškerým vánočním programem odehrávajícím se v Drážďanech.

Trhy s pořadovým číslem 583



V turistickém centru v severovýchodním rohu Štrýclmarktu je letos poprvé k dostání luxusní varianta hrníčku na svařák s ručně pozlaceným písmem. Naproti infocentru lze odeslat svůj vánoční pozdrav z trhů s novou adventní známkou s motivem herrnhutské čili ochranovské hvězdy. Rodiče malých dětí si v turistickém infocentru mohou vyzvednout žlutou pásku, na niž napíšou své mobilní číslo a kterou připevní své ratolesti na ruku pro případ, že se dítko na trhu ztratí.

Letošní drážďanský vánoční trh Štrýclmarkt má pořadové číslo 583. Ten úplně první trval pouze jeden den. Léta Páně 1434 povolil saský kurfiřt Friedrich II. a jeho bratr vévoda Zikmund konání svobodného trhu den před Štědrým dnem na Altmarktu (Staré tržiště). V následujícím půltisíciletí se drážďanský Štrýclmarkt rozvinul v jeden z nejtradičnějších a nejoblíbenějších vánočních trhů v Německu. Každý rok sem přijíždějí stovky obchodníků a trhovců nabízet své zboží, čímž přispívají k uchování pověsti drážďanského Štrýclmarktu jako výkladní skříně tradičního lidového umění. Vedle Štrýclmarktu, pořádaného v srdci historického centra, je ve městě dalších deset rozmanitých tematických trhů.

Oblíbenost drážďanských trhů u Čechů je logická. Autem po dálnici D8 a A17 jde o časově přijatelnou cestu. Horší je to s parkováním v centru města, to vyžaduje od řidičů notnou dávku trpělivosti. Variantou je také pohodlná cesta autobusem nebo vlakem. Dopravci vypravují o víkendech z Prahy a dalších českých měst několik spojů.