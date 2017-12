„Advent ráda vnímám vnitřně a ráda trávím tento čas po svém. Snažíme se být se synem Tondou hodně aktivní a vymanit se z davové psychózy, která ve městě v tomto období nastává,” říká moderátorská hvězda pořadu StarDance.

Se svými přáteli se Tereza po Štědrém dnu pravidelně účastní výšlapu na hrad Karlštejn.

„Z Prahy dojedeme vlakem do některé z přilehlých vesnic, ať už je to Srbsko, nebo Zadní Třebáň. Odtamtud to bývá různý počet kilometrů. Cestou zvládneme oběd, pak vystoupáme na Karlštejn, zastavíme se v naší oblíbené cukrárně a odtamtud jedeme vždycky vlakem k našim příbuzným do Černošic,” popisuje své pravidelné plány Tereza Kostková.