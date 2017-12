„Jako dospělý člověk mám v tomto období úplně nejvíc práce, ale děti vám tenhle čas obrousí do romantických dětských poloh. Díky tomu se mi vrací vzpomínky z dětství,” říká Fridrichová.

Moderátorka toto období velmi prožívá. „Vánoční šílenství už mě přepadlo docela brzy, už v tom jedu,” říká hvězda pořadu 168 hodin.

V rodině Nory Fridrichové se nedodržují speciální obyčeje, důležitou roli o svátcích ale hraje jídlo. „Na Štědrý den se nepostíme, ale celá početná rodina jdeme na oběd do jedné restaurace na břehu Vltavy, který probíhá v monstrózním stylu. Večer máme co dělat, abychom vydrželi do pozdních hodin na dárky,” směje se a jedním dechem dodává: „Pak máme dietu, která trvá celý rok.”

Moderátorka si uvědomuje, že svátky mají také své poselství. „Asi to není dobře, protože by se mělo k těmto svátkům přistupovat s pokorou a respektem. Pravdou ale je, že žijeme v zemi, kde je dobře a podle toho taky vypadá vánoční tabule,” říká Fridrichová.