„U nás se na Štědrý den dodržuje mnoho let taková tradice, že jedeme na návštěvu za naší známou, která chová koně. Potom klasicky čekáme na stromeček a večer je pořádná žranice, kde po sobě podle správného pořadí následují štědrovečerní chody. Den na to se celá rodina sejdeme na krůtě a šestadvacátého na huse,” popisuje období rodinného obžerství Piškula.

Nebývá výjimkou, že mladí lidé využívají období vánočních svátků k výjezdu za teplem do exotiky. To ale není Zdeňkův případ. „Tím, že dělám povolání, které dělám, tak nemám volno o víkendech a o prázdninách. Proto pojedu na dovolenou asi až v lednu nebo únoru a Vánoce budou pro mě ve znamení rodiny,” říká Zdeněk, který rodinou pospolitost ctí opravdu do puntíku.

Na Štědrý den se pravděpodobně nepotká ani se svou novou partnerkou Simonou Lewandowskou. „Ona bude se svojí rodinou a já s tou mojí. Máme se rádi a to, že spolu nebudeme jeden den v roce, není problém,” říká Zdeněk Piškula.