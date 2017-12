„Doteď jsem byla každý Štědrý večer s rodiči. Letos budeme mít s manželem úplně první samostatné Vánoce, a navíc ještě v úplně novém bytě. Bude to pro nás velká novinka. Počítám s tím, že salát si nakonec uzmu od našich maminek. Nejsme kapří typy, takže si asi dáme filé,“ prozradila Novinkám Ivana Korolová, kterou diváci mohou znát z řady muzikálů nebo z dabingu. Po zesnulé Heleně Štáchové například převzala roli školačky Lízy v Simpsonových.

Je zručnou kuchařkou a v novém bytě oceňuje především dobře vybavenou kuchyni. „S ostatním je to zatím horší. Protože ještě čekáme na židle a jídelní stůl, snídáme legračně vestoje. Kdyby nám je nestihli dodat, raději snad jedu zase k našim do Pardubic, ale nemělo by se to stát,“ směje se herečka, zpěvačka a velmi často obsazovaná dabérka.

„Doteď jsme v obýváku seděli na piknikové dece, naštěstí už je ale i sedačka. Do Vánoc by nám mělo dorazit všechno. Těším se, až budeme zdobit náš první stromeček, takže mě ještě čeká nákup ozdob. Co ale vím jistě, je to, že ať to bude jakkoliv, Vánoce si uděláme hezké. A na letošní se těším obzvlášť, naše nedávná svatba totiž ještě víc stmelila naše rodiny, takže to bude o to hezčí,“ věří Korolová.

„Každý rok se také snažím upéct alespoň pět druhů cukroví. Nikdy nesmí chybět rodinný recept našeho strejdy, oříškovo-čokoládové Srnčí hřbety. Takže i když jsem loni jiné druhy nestíhala, tohle cukroví jsem za každou cenu udělat musela. A každý rok dostaneme několik druhů cukroví od maminky manžela, peče naprosto bezkonkurenčně,“ dodala sympatická Ivana Korolová.