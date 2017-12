Dcera herečky Dagmar Patrasové a saxofonisty Felixe Slováčka žádné cizokrajné vychytávky nevyhledává.

„Moc si nepotrpíme na tradice, maximálně rozkrojíme jablíčko, a to je všechno. Co se jídla týče, jsou úplně typické. Kapr, řízky, salát, cukroví. To mi chutná úplně všechno. Jsem strašně na sladké, miluju proto všechny druhy. Co mám ale úplně nejradši, to jsou vosí hnízda. Někdo je přinese a za tři sekundy už tam nejsou,“ řekla Novinkám Anna.

V muzikální rodině by člověk čekal koledy, ty jsou ale o svátcích spíše tabu.

„Když každý den zpíváte v práci, na Štědrý den chcete mít klid a pokud možno neslyšet žádnou písničku. Po večeři zapneme televizi a díváme se na pohádky. Nejvíc jsme s tátou dojatí, když sledujeme Popelku a je tam písnička Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Tu tam ještě navíc táta hraje. To je jediná hudba, kterou na Vánoce slyšíme,“ přiznává Slováčková.

„Jako malá holčička jsem také měla ráda všechny pohádky, kde byla máma. Vždyť byla princezna! Nejvíc jsem ji ale milovala v Arabele jako Xénii a také v Princezně, která ráčkovala. Vždy se mi líbilo, když hrála trošku mrchu,“ dodala talentovaná zpěvačka.