„Jako každý rok, i letos je připraveno nové příležitostné razítko, které má každý rok jiný motiv symbolizující vánoční svátky,“ uvedla Iva Králová z Infocentra na Božím Daru, které funguje rovněž jako poštovní úřad. Svou tradici má vánoční razítko již od roku 1994.

„Autorkou návrhu pro letošní rok je Iveta Holešová. Na razítku je vyobrazen adventní věnec s textem Boží Dar,“ pokračovala Králová s tím, že razítkovat se zde bude až do soboty 23. prosince.

Pohledy, dopisy a přání pro své blízké lze na Boží Dar zasílat poštou na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62, nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky, která stojí v rohu náměstí. Všechny zásilky určené k orazítkování musejí být opatřené cílovou adresou a známkou odpovídající skutečnému poštovnému do místa určení.

„V prosinci se všechny ofrankované pohledy a dopisy orazítkují příležitostným vánočním razítkem a odesílají se zpět na uvedené adresy,“ popisovala Králová.

FOTO: Boží Dar

Nejžádanějšími dětskými dárky pro malé slečny jsou podle Králové panenky, My Little Pony, Littlest Pet Shop, Barbie, Equestria Girls, dětské kuchyňky a malá domácnost, kostýmy a profese, holčičí šminky, dárky s motivy trollů, Ledového království a hřejiví plyšáci.

„Mezi chlapecké dárky patří pistole Nerf, roboti Transformers, modely technických strojů, elektronické stavebnice nebo stavebnice Merkur, autodráhy a auta na dálková ovládání,“ prozradil Marek Smitka z božídarského infocentra.

Mezi společné sny dětí patří interaktivní opičky Happy Monkey, Bunchems kreativní sada, chytré telefony, notebooky, tablety, powerbanky, stavebnice Lego, různé společenské hry a knihy. „Dětská srdce ale neprahnou jen po movitých darech, tyto malé dušičky si také přejí zdraví, štěstí a lásku pro celou svou rodinu,“ dodala Králová.

V loňském roce bylo orazítkováno a odesláno 381 kg pošty, to je zhruba 84 204 kusů dopisů a pohlednic. „K neděli 26. listopadu je připraveno k orazítkování 23,15 kg vánoční pošty, kterou zanechali v Ježíškově schránce na Božím Daru návštěvníci od počátku roku,“ konstatovala Králová.

Dopisy a pohlednice jsou adresovány nejen do České republiky, ale i do celého světa, například do Číny, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, Německa, Slovenska, Kanady a USA.