Hodinek na trhu najdete celou řadu. Od klasických analogových (tedy s ručičkami) přes digitální až po kombinované. Samostatnou kapitolu pak tvoří hodinky fitness a chytré. Které si vyberete?

Pro dámu i byznysmena

Při nákupu hodinek je nejdůležitější osobnost jejich budoucího nositele. Bude to muž, nebo žena? Člověk se smyslem pro eleganci, pohybující se ve společnosti, nebo extravagantní umělec, který se nebojí výrazných barev či tvarů? Rozhodující by rovněž mělo být, při jakých příležitostech člověk hodlá hodinky nosit. Dnes totiž není výjimkou, že má každý hned několik modelů hodinek – jedny pro běžné nošení, jedny do společnosti a jiné na sport.

Klasické společenské hodinky se vyznačují jednoduchou elegancí a jsou vhodné spíše pro formální příležitosti. Stále oblíbenější designové hodinky, jež sázejí spíše na vzhled než funkci, zaujmou na první pohled nápaditým zpracováním a často i nezvyklou velikostí. U obou typů musíte většinou počítat s vyšší pořizovací cenou, odměnou vám kromě spolehlivosti hodinek bude i velmi nápadný módní doplněk.

1. Komono Winston Regal All Red KOM-W2267, od 2 030 Kč

2. Festina 20336/2, od 2 712 Kč

3. Esprit Esmee ES107282004, od 2 499 Kč

4. Timex T2N790, od 1 416 Kč

5. Casio EQB 501XDB-1AER, od 7 592 Kč

6. Diesel DZ 7314, od 5 037 Kč

Univerzální (někdy označované také jako celodenní) hodinky můžete – jak ostatně název napovídá – nosit prakticky každý den a při každé příležitosti. Nevyznačují se nápadnějšími prvky, spíše sázejí na neformální eleganci a funkčnost. Kromě toho bývají většinou poměrně odolné, aby vydržely každodenní zátěž. Milovníci pohybu pak volí především mezi hodinkami sportovními, které se vyznačují především vysokou odolností (proti vodě, prachu apod.), ale většinou také výrazným ciferníkem. U obou typů hodinek se setkáte s analogovým i digitálním ciferníkem – záleží na nositeli, který mu bude více vyhovovat.

Když umí víc než ukázat čas

Sportovně založeným lidem jistě udělají radost i takzvané fitness hodinky (či fitness náramky). Ty kromě času dokáží měřit také náš tep, počet kroků, které za den ujdeme, kalorie, jež při tom spálíme, ale také například délku a kvalitu našeho spánku. Oblíbené jsou nejen mezi sportovními nadšenci, ale všemi, kdo se snaží dostat do formy. Některé fitness hodinky je možné propojit s mobilním telefonem.

1. UWatch U8, od 329 Kč

2. UMAX U-Band 115, od 539 Kč

3. Garmin Forerunner 35 Optic, od 3 959 Kč

4. Suunto Spartan Ultra, od 12 320 Kč

5. Apple Watch Series 3, od 9 356 Kč

6. Samsung Gear S3 Classic, od 8 700 Kč

Ostatně na propojení s telefonem jsou založeny takzvané chytré hodinky. Ty sice také ukazují přesný čas, nicméně kromě toho dokáží rovněž upozornit na příchozí hovor či došlou zprávu apod. a často jejich prostřednictvím můžete svůj chytrý telefon ovládat (telefonovat, číst zprávy, surfovat na internetu…). Není výjimkou, když přebírají i některé základní funkce fitness náramků.

U chytrých hodinek je nutné hlídat především kompatibilitu s mobilním telefonem – základem je stejný operační systém (iOS nebo Android), vždy ale ověřte, zda se vybrané hodinky hodí ke konkrétní značce vašeho telefonu. Designem si nejnovější modely chytrých hodinek v ničem nezadají s elegancí klasických hodinek do společnosti. Najdete je samozřejmě i ve sportovním či tradičním provedení.

