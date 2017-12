„Mám rád tradiční české Vánoce. Kromě té klasiky se mi líbí to, že čtyřiadvacátého chodíme do lesa dávat zvířátkům dobroty. A na to se vždycky těším úplně nejvíc. Všechno ostatní mě samozřejmě také baví, ale tohle je o tom, že s rodinou chodíme na procházky po krásné zasněžené Šumavě. Letos jsme přemýšleli o tom, že dáme Vánoce pod palmou, ale přesto jsme si nakonec řekli, že by nás to mrzelo,“ řekl Novinkám Ztracený.

Kouzlo Vánoc samozřejmě nejvíc funguje díky šestiletému synovi Marečkovi.

„Mareček se těší na dárky. Je spíš tatánek, takže si to užívám. Je mi jasné, že to nebude navždy, ale teď je to krásné. Jsem šťastný,“ vypráví zpěvák, který si myslí, že s ním jeho dítě možná ohledně Vánoc hraje hru.

„Říkám si, jestli pořád ještě věří na Ježíška. On je tak chytrý a roztomilý, že by to byl schopný na mě hrát,“ přemítá.

A nejhezčí dárek, který kdy dostal? „Všechny byly hezké. Pamatuju si ale třeba na to, že mi maminka dala deku, na které byly fotky naší rodiny, různé zážitky, z různého věku a podobně. Mám ji dodneška a občas si v ní pospím,“ dodal Marek Ztracený.