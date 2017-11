Vánoce si herec nejvíc užije, když padá sníh. „Jsem z hor, takže jsme zvyklý na ty krásné zimy. V Praze jsme se sněhu na Vánoce už dlouho nedočkali, takže na něj vzpomínám, protože moje dětství bylo o Vánocích vždycky sněhu plné,” svěřil se.

Vánoční svátky oslavuje s rodinou. „Teď nám dorůstají vnuci, takže s dětmi je to vždycky nejlepší,” míní. A jaké dárky Stanislava Zindulku potěší? „Doma vědí, co na mě platí, takže mi udělá radost fajfčička, nějaký tabáček, dobré čaje a knížky,” prozradil.

Herec je stále velkým čtenářem. „Byl by to dlouhý seznam, co čtu. Mám rád romány, hlavně historické. Ale třeba detektivky už dlouhý čas nečtu. Přestaly mě bavit, je to všechno podobné,” dal tip, co by mu jeho fanoušci mohli pod stromek věnovat.