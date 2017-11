Jitka se prostě rozhodla, že se na Vánoce připravovat vůbec nebude. „A to včetně dárků a všeho okolo. Ale strašně si užiju tu předvánoční atmosféru. Budu brouzdat ulicemi velkoměst, možná tedy jen toho našeho pražského, a budu si to užívat opravdu se vším všudy,” svěřila se.

Herečka miluje vánoční trhy i nazdobené hlavní třídy. „Jenom mi vadí, že je ta výzdoba hodně brzy. Už na Dušičky jsou v obchodních domech nazdobené vánoční stromy. Ale když jezdím na zájezdy s divadlem, tak obdivuji ta malá městečka a vesnice. Jsem spíš pro ty komornější výzdoby. I když taková Vídeň, to je něco jiného. Umí zároveň spojit velkoměstskou atmosféru s poezií,” uvedla.

Sama doma ale výzdobě moc nedá. „Mám adventní věnec, který jsem dostala a je tak nádherný, že ho vůbec nesundávám. Je vhodný na jaro, léto, podzim i zimu. Ale to je jediná výzdoba, co mám. Nebudu se unavovat stromkem, umělým ani přírodním. Dám si do bytu pár svíček a andělíčků, a to je všechno,” uzavřela.