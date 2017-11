Renata přiznává, že na ni přicházejí Vánoce vždycky až moc rychle. „Vždycky se to tak semele, že je léto, a najednou jsou tady Vánoce a vůbec nic nestíhám. Loni se přihodilo to, že jsme se ze dne na den rozhodli, že na Štědrý den zůstaneme doma. Takže jsme 23. prosince narychlo sháněli stromek a kapra a dělala jsem salát,” přiznala.

„Letos to snad stihneme naplánovat lépe. U nás je to totiž o Vánocích tak, že navštěvujeme příbuzné a musíme jet do Ostravy, do Ivanovic na Hané, do toho přijíždí Ondřejova dcera, takže je to takový shon, abychom všechno stihli,” vyprávěla.

S dárky si prý s manželem hlavu nedělají. „Loni jsme si nadělili to, že jsme odletěli na tři týdny do Thajska. Cestovatelské dárky jsou pro mne úplně nejlepší. A doufám, že letos to vyřešíme nějak obdobně,” plánuje Renata.

Dárečky tedy vymýšlí jen pro rodinu a manželovu dceru. „Před Vánocemi se snažíme zjistit, co by chtěla a potřebovala. Zavděčíte se relativně čímkoli, protože je to ženská, takže má ráda oblečení, kosmetiku, nějakou elektroniku. Tam je to v pohodě, protože má podobný vkus, a to, co vyberu, nebývá krokem vedle,” uzavřela Renata Langmannová.