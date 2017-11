Herečka má ráda klasické Vánoce, ty se zasněženou krajinou, z níž dýchá právě zmíněný klid a pohoda. I když má tyto vánoční motivy ráda, na posílání vánočních pohlednic si nepotrpí. „Nejsem ten typ, který by posílal pohledy. Mám radši osobní kontakt,” přiznala.

A jaké má doma herečka Vánoce? „Takové, jaké dělala moje maminka. Myslím, že se to dědí v každé rodině. Jak se přes rok moc nemodlíme, tak na Vánoce se pomodlíme. Moc zvyků nedodržujeme, snad jen tu čočku, která musí být na Nový rok, aby byly peníze, které teď vládnou světem až moc,” svěřila.

Večeři připravuje pro dceru Simonu Stašovou a své vnuky sama. „To si nenechám vzít. Kluci tedy kapra moc nemusí, takže musím dělat i kuřecí řízky, ale mají stejný bramborový salát. Polévky dělám taky dvě. Rybí, kterou milujeme s mojí dcerou, a vnuci chtějí hovězí. Je to těžké s tou mladou generací, ale co by pro ně člověk neudělal,” usmívala se.

Dárečky shromažďuje Jiřina Bohdalová už od ledna. „Nemám ráda ten předvánoční shon a narychlo nakoupené dárky, jen aby nějaké byly. Takže když něco vidím, hned to koupím. Problém je, že to pak nemůžu najít, jak pečlivě to schovám. Tak to schovám na příští rok,” uzavřela.