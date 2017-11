Čína vyšle do Sýrie tisíce příslušníků speciálních sil. Mají se zaměřit na boj proti povstalcům z řad etnika Ujgurů bojujícím v severní provincii Idlib. Uvedly to izraelský server Debkafile a íránský server Financial Tribune. Celý článek Do Sýrie se chystají tisíce čínských vojáků»