„Synovi jsem tehdy koupil elektrický traktůrek a myslel si, že z toho bude mít největší radost. V rodině jsme se ale bohužel špatně dohodli, takže od všech dostal tolik dárků, až to bylo kontraproduktivní. Zmateně lítal od krabice ke krabici, vůbec si to neužíval, všechno jen pootvíral a s ničím si ani nehrál. Jen se překvapením zajíkal. Nakonec jsme museli svolat rodinnou radu a domluvili se, že příště si už musíme dát pozor a umírnit se. Ve finále totiž neměl z ničeho radost. Vymklo se nám to z ruky,“ přiznal Novinkám herec.

Dnes už je otcem dvou dětí (synům brzy bude šest a devět let), takže si s příbuznými dávají u rozmazlování dvojnásobný pozor.

Jan Antonín Duchoslav se syny a cvičitelkou Hankou Kynychovou

FOTO: archiv H. Kynychové

„Jinak jsme naprosto standardní rodina, vyloženě žádné speciality by u nás nikdo nenašel. K večeři máme kapra, pouštíme si koledy a rozbalujeme dárky. Vždy se pak snažím sbalit děti a odjet s nimi na hory. Nejlepší je, když se o vánočních prázdninách vyřádí. Ne vždy se to ale podaří, tak uvidíme. Snad letos ano,“ věří herec.

Obě děti má s bývalou manželkou, přesto ale Štědrý den tráví spolu jako rodina. „Dokud jsou kluci malí, jde to. Jsme rozumní rodiče a na všem se domluvíme,“ dodal představitel Vikiho Cabadaje.