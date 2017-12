Dárky ve Španělsku nosí Tři králové, tedy až 6. ledna. Španělskými městy projíždí na mnoha místech nazdobený průvod a Tři králové házejí dětem bonbóny.

„To už ale letos nezažijeme, protože synové Honzík a Adámek musí do školy. Když chodili ještě do školky, tak se vždycky moc těšili, jak budou v ulicích bojovat s ostatními dětmi o bonbóny, co leží na zemi. Ve Španělsku tak prožijeme alespoň Silvestra. Mají tam zvyk, že se o půlnoci musí sníst 12 kuliček hroznového vína. Ale musí vám to vyjít přesně na bití zvonů. Při každém úderu zvonu jedna kulička. Takže si přitom člověk trochu ucpe krk,” vypráví s úsměvem Štěpánka Duchková.

Vánoční přípravy budou i u nich v duchu českých tradic, pečení cukroví a zdobení stromku. „Dvacátého čtvrtého prosince pravidelně chodíme na procházku na Pražský hrad a k večeři připravujeme kapra s bramborovým salátem.”

Předvánoční shon kolem dárků Štěpánce příliš moc neříká. Většinu dárků totiž nakoupí již v létě, takže v prosinci už má klid.

Vánoce má ale také spjaté s charitou. V letošním roce podpořila Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který bude stavět v pražském Motole dům pro rodiče dlouhodobě nemocných dětí.

„Vím, co prožívají rodiče nemocných dětí. A ještě horší to je, když vaše dítě musí dlouhodobě pobývat v nemocnici. Je jasné, že ho tam nechcete nechat samotné. Je mu zle, chcete být s ním. Tím ovšem začíná kolotoč nepředstavitelných problémů. Když budu s dítětem v nemocnici, nebudu moci chodit do práce. Když nebudu chodit do práce, nevydělám žádné peníze a ještě hrozí, že mě vyhodí. Další problém - a co sourozenci? Má se o ně v té době kdo postarat? A tak si říkám, že když už se lidé dostanou do tak svízelné situace, ať mají to dočasné bydlení v nemocnici aspoň v hezkém prostředí,” dodává moderátorka.