Adventní kalendář Yves Rocher - v kalendáři na vás čekají miniatury produktů rostlinné péče, ale i produkty pro líčení ve standardní velikosti. Sváteční balení s motivy Vánoc vykouzlených přírodou Yves Rocher je ochutnávkou toho nejlepšího, co francouzská značka nabízí, cena: 1190 Kč

FOTO: archív firmy

Marionnaud Adventní kalendář 2017 XMAS - plný dekorativní kosmetiky této značky, cena: 699 Kč

FOTO: archív firmy

Adventní kalendář tak trochu jinak. Setřete si soutěžní políčko každý den a vyhrajte až milión korun.

FOTO: SAZKA

Luxusní adventní kalendář The Ritual of Advent - čeká na vás 24 luxusních překvapení v podobě mini produktů Rituals, mezi kterými nebudou chybět 4 mini svíčky ze zimní limitované edice The Ritual of Anahata, cena: 1695 Kč (hodnota výrobků 3335 Kč)

FOTO: archív firmy

L´Occitane Adventní kalendář Klasik, cena: 1345 Kč

FOTO: archív firmy

Douglas Adventní kalendář pro dámy - na každý den kosmetický dáreček, který ocení všechny dívky a ženy, které o sebe rády pečují a milují dekorativní kosmetiku, cena: 899 Kč

FOTO: archív firmy

Yankee Candle Adventní kalendář: 24 čajových svíček s jedním svícínkem v dárkové krabici, cena: 799 Kč

FOTO: archív firmy

Adventní kalendář Nivea. Každý adventní den objevíte malé překvapení, které vám bude společníkem na cestě ke kráse a svěžesti. Ale nejen to! Radost vám udělají i praktičtí pomocníci nebo vánoční dekorace, cena: 799 Kč

FOTO: archív firmy

Čekání na Ježíška si můžete zkrátit i s Kiehl's Adventním kalendářem. V každém okénku se pro vás skrývá jeden z ikonických Kiehl's produktů - 3 produkty v plném balení a 21 dárků, cena: 1999 Kč

FOTO: archív firmy

Phyris Adventní kalendář 2017 - obsah tohoto kalendáře je sestaven pro individuální péči o pleť. Skvělé textury, pestrá škála účinných látek a kombinace se všemi SOMI umožňuje sestavit péči přesně podle potřeb vaší pleti, cena: 1860 Kč

FOTO: archív firmy

Dr. Hauschka Adventní kalendář je skvělou příležitostí k seznámení se s biokosmetikou, která se skládá z těch nejryzejších pokladů z rostlinné a minerální říše. Za studena lisované rostlinné oleje, výtažky a esence z léčivých rostlin atd., cena: 1450 Kč

FOTO: archív firmy

L´Occitane Adventní kalendář Premium, cena: 2730 Kč

FOTO: archív firmy

Yankee Candle Adventní kalendář - vánoční kniha: s 12 votivními svíčkami (každá hoří až 15 hodin) a 12 vonnými vosky (každý sytě provoní byt na 8 hodin), cena: 1099 Kč

FOTO: archív firmy

Lippie Countdown Advent Calendar nabízí mix nejoblíbenějších produktů na rty od NYX Professional Make-up pro zářivé, odvážné rty každý den až do Vánoc, cena: 1499 Kč

FOTO: archív firmy

Adventní kalendář s čajem Eilles Tea Diamond, obsahuje 24 pyramidových čajů. Ochutnáte 19 druhů sypaného čaje, cena na Zboží.cz: 419 Kč

FOTO: archív firmy

Mixit Adventní kalendář - 24 zdravých překvapení, cena: 779 Kč

FOTO: archív firmy

Adventní kalendář suchých plodů ze všech koutů světa s překvapením (328 g). V každém okénku balíček plný zdravých dobrot, jako jsou mandle, kešu, kokos, sušené mango, lískové či pekanové ořechy. Na Štědrý den vás pak čeká překvapení, cena: 299 Kč

FOTO: Albert