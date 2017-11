Tajuplná džungle

Tajuplná džungle popírá veškeré atributy klasických Vánoc. „Cílem je být jiný, v žádném případě nepřipomínat Vánoce. Trend má být inspirovaný čímkoli, co vidíme kolem sebe. Ozdoby lze tak zavěsit na rostliny, ale i parapety apod.,“ vysvětluje florista Petr Sikora s tím, že lze kombinovat i ušlechtilé materiály, jako je kov či sklo, s přírodními materiály.

Maliny mezi květinami, i to je tajuplná džungle.

FOTO: Novinky

„Tento styl je postaven na kontrastech. Například kombinace lesklé ozdoby a přírodního provazu - to jsou dvě věci, které se k sobě v podstatě nehodí a působí nepřirozeně. Nebo dřevěný oblouk se zlatými malinami,“ vyjmenovává.

Cesta do historie

Trend s názvem Cesta do historie má být objevný, člověk by v něm měl najít něco, co je nevídané, nečekané. Například ozdoby ve tvaru papoušků, faraonů, buddhů, slonů. Tento trend ocení zejména milovníci Orientu a obecně cestování. Působí velmi světově.

Cesta do historie

FOTO: Novinky

Iluminace neboli Hra se světlem a barvou



Iluminace jako vánoční trend zachovává čistou linii. Dekorace by měly být tvořeny pouze dvěma barvami, které se mezi sebou nemíchají. Hlavní materiál zde tvoří sklo, jež je doplněno o květiny.

Trend Iluminace zobrazuje čistotu.

FOTO: Novinky

Návrat ke kořenům

Tento trend představuje klasické Vánoce vycházející z lidových tradic. Převažují v něm přírodní materiály v kombinaci s klasickými barvami - červenou, zelenou, oranžovou a hnědou.

Na své si přijdou i milovníci klasických Vánoc.

FOTO: Novinky