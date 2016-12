Lamax Tech GentiLight Touch

I když se to nemusí na první pohled zdát, velkou radost pod stromkem může udělat úplně obyčejná lampička. Sluší se nicméně podotknout, že model Lamax Tech GentiLight Touch tak obyčejný není. Je vyroben z ušlechtilých materiálů, má dotykové ovládání a ohebnou konstrukci.

Ve stojanu se navíc ukrývá vestavěná baterie, která stačí až pro 30 hodin provozu. Zajímavé je i to, že testovaný model dokáže při svitu využívat hned tři různé barevné teploty – studenou bílou, neutrální bílou a teplou bílou. Zatímco první jmenovaná se hodí pro psaní, další jsou pak určeny pro čtení a práci s elektronikou.

Cena: 1690 Kč

Fitbit Charge 2

V pořadí již druhou generaci chytrého náramku Charge nabízí společnost Fitbit. Novinka je vybavena malým OLED displejem, který zobrazuje čas a notifikace odeslané z připojeného chytrého telefonu. Nechybí ani snímač tepové frekvence PurePulse, který si klade za cíl nastavit správný rytmus různých sportovních aktivit.

Fitness náramek během dne sleduje, kolik kroků uděláte, celkově uraženou vzdálenost, aktivní minuty a spálené kalorie. Přítomný je i režim automatického monitorování tréninku SmartTrack, který pozná sportovní aktivitu, vytvoří o ní záznam a ten pak můžete po synchronizaci analyzovat v aplikaci Fitbit. Vyzdvihnout si zaslouží i velmi slušná výdrž – bez elektrické zásuvky se Fitbit Charge 2 obejde až pět dní.

Cena: 4250 Kč

HP Pavilion Wave

Sestava HP Pavilion Wave cílí především na hudebníky a fanoušky dobrého poslechu, o čemž koneckonců svědčí už samotná konstrukce. Místo počítačové skříně totiž výrobce použil 26 centimetrů vysoký reproduktor, který má trojúhelníkovou základnu. Sluší se zmínit, že na návrhu celé konstrukce a zabudovaných reproduktorů se podíleli inženýři ze společnosti Bang & Olufsen.

Kvalita zvukové reprodukce by se tak skutečně měla držet na vysoké úrovni, podle výrobce zvládne unikátní konstrukce produkovat věrný 360° zvuk napříč celou místností. Stydět se Pavilion Wave nemusí ani za své další parametry. Pracovní tempo bude udávat procesor Intel Core i5 šesté generace, který bude spolupracovat s operační pamětí typu DDR4 s kapacitou 8 GB. Pro uložení dat jsou pak určeny 1TB pevný disk a rychlá SSD jednotka s kapacitou 128 GB.

Cena: 21 200 Kč

Asus Chromebit CS10

Miniaturní počítač Chromebit CS10 od společnosti Asus není o mnoho větší než obyčejný USB flash disk. Zařízení s délkou 12 cm v sobě nicméně místo flashové paměti pro ukládání dat ukrývá podobné součástky jako některé chytré telefony.

Konkrétně je řeč o čtyřjádrovém procesoru Rockchip RK3288C, který je doplněn o 2 GB operační paměti a 26GB úložný prostor. Novinku stačí připojit k televizoru nebo monitoru, klávesnici a myši a rovnou můžete začít pracovat. Kromě kompaktních rozměrů novinka láká také na platformu Chrome OS. Zmiňovaný systém je ve srovnání s Windows značně jednodušší, díky čemuž může svižně pracovat i na pomalejších a logicky také levnějších součástkách.

Cena: 2900 Kč

Sony PlayStation VR

Řada prodejců už před Vánocemi tvrdila, že virtuální realita bude jasným hitem letošních Vánoc. Jedním z aktuálně nejžádanějších modelů je headset PlayStation VR od společnosti Sony. Ten v sobě ukrývá 5,7palcový OLED displej, který pro každé oko zobrazuje jiný obraz. Právě díky tomu a dalším senzorům, které jsou schopny monitorovat pohyb uživatele, pak headset dokáže navodit dojem virtuální reality.

Každé oko zobrazí obraz o velikosti 960 × 1080 pixelů. Díky tomu by všechny scény ve hrách i při sledování filmů měly být krásně jemné a ostré. Pro chod PlayStation VR je zapotřebí PlayStation řady čtyři.

Cena: 10 500 Kč

BEZ KOMENTÁŘE: Virtuální headset PlayStation VR

Adata Ultimate SU800

SSD jednotky jsou rok od roku dostupnější. V současnosti tak představují zajímavou možnost, jak citelně zrychlit chod operačního systému. A je jedno, jestli zrovna používáte stolní počítač nebo notebook. Zajímavou volbou může být aktuálně model Adata Ultimate SU800, je totiž nejlevnější 256GB jednotkou na tuzemském trhu.

I přes realitně nízkou pořizovací cenu přitom tento 2,5palcový disk bez pohyblivých částí nabízí relativně slušnou přenosovou rychlost. Při čtení se rychlost v praxi pohybuje okolo 550 MB/s a při zápisu pak okolo 510 MB/s, což jsou velmi dobré výsledky.

Cena: 2050 Kč

ATEN HDMI Extender

HDMI Extender od společnosti ATEN umí vzduchem přenášet obraz i zvuk. Stačí menší z adaptérů připojit k televizoru a k většímu pak všechna zbývající zařízení. K dispozici jsou tři HDMI porty, přesně takový počet zařízení tedy může být připojen.

ATEN HDMI Extender navíc najde uplatnění i v domácnostech, kde je více televizorů, ale pouze jediný set-top box nebo DVD rekordér. Tato zařízení se totiž dají kabelem připojit k jedné TV a k druhé pak právě prostřednictvím bezdrátového adaptéru. Dálkovým ovladačem si pak už jen uživatel vybírá, na které televizi má obraz zrovna hrát.

Cena: 8000 Kč

Microsoft Xbox One S

Nové esko od společnosti Microsoft láká ve srovnání s předchůdcem na vyšší výkon. U starší jedničky si totiž tvůrci nechali část výkonu procesoru a grafické karty uzamčenou pouze pro potřeby operačního systému. Novinka však i tuto část zpřístupňuje, díky čemuž zvládá například přehrávání videí v rozlišení 4K.

Díky nárůstu výkonu je televizní konzole schopna zpracovávat také HDR obraz (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí. A nově to umí také konzole od Microsoftu.

Cena: 7700 Kč

Televizní konzole Xbox One S

Withings Body Cardio

Withings Body Cardio vypadá na první pohled jako obyčejná váha. Ve skutečnosti jde však o sofistikované zařízení, které díky systému měření rychlosti pomocí pulzních vln dokonce umožní změřit a vyhodnotit práci kardiovaskulárního systému.

Uživatel se tak kromě informací o aktuální hmotnosti dozví i svůj momentální zdravotní stav. Přitom systém hlídá také informace o podílu tuku v těle, vody či svalové hmoty. Uložit je přitom možné data až osmi členů domácnosti.

Cena: 4250 Kč

Canon EOS 1D X Mark II

Digitální zrcadlovka Canon EOS 1D X Mark II je v současnosti modlou všech fotografických fajnšmekrů. Je to totiž to nejlepší, co si mohou aktuálně od zmiňovaného výrobce pořídit. O zpracování obrazu se stará CMOS snímač s rozlišením 20,2 Mpx, který nabízí ve speciálním režimu citlivost až ISO 409 600.

Aby stroj stačil i těm nejnáročnějším fotografům, je vybaven hned dvěma obrazovými procesory DIGIC 6+. Díky nim je možné fotografovat rychlostí až 14 snímků za sekundu, a to platí pro formáty JPEG i RAW. V případě uzamčeného ostření je možné dosáhnout rychlosti dokonce až 16 snímků za sekundu. Canon EOS 1D X Mark II využívá při ostření celkem 61 ostřících bodů, přičemž 41 z nich je křížových. Fotografie se zobrazují na 3,2palcovém displeji, který má rozlišení 1,62 miliónu bodů.

Cena: 169 000 Kč

TP-LINK Touch P5

Méně zkušení uživatelé se počítačových routerů zpravidla velmi obávají. Jejich konfigurace totiž není vůbec jednoduchá, a pokud ji provedou špatně, mohou otevřít nevědomky zadní vrátka pro počítačové piráty do vlastní sítě. Odbourat tyto problémy se snaží router TP-LINK Touch P5.

Je totiž vybaven 4,3palcovým dotykovým displejem, který případnou konfiguraci a další nastavení značně usnadňuje. Ovládá se totiž stejně jednoduše jako většina chytrých telefonů. Dotykovým panelem není doposud žádný jiný router pro domácí použití vybaven. Díky trojici antén navíc model Touch P5 nabízí vcelku slušné pokrytí, malá vila nebo větší byt nebudou představovat žádný problém.

Cena: 3950 Kč

Nvidia GTX 1050 a 1050 Ti

Krátce před Vánocemi se v tuzemských obchodech začaly prodávat grafické karty s novými jádry – řeč je o modelech GTX 1050 a GTX 1050 Ti. Obě novinky jsou postaveny na grafickém jádře GP107. V případě výkonnějšího modelu GTX 1050 Ti je taktováno na 1455 MHz a nabízí 768 stream procesorů, 48 texturovacích jednotek a 32 rasterizačních jednotek. Pro úplnost dodejme, že jsou k dispozici 4 GB grafické paměti, jež pracují na frekvenci 1354 MHz.

U karty GTX 1050 je jádro osekáno. Nabízí takt pouze 1392 MHz, 640 stream procesorů a 40 texturovacích jednotek. Rasterizačních jednotek je nicméně k dispozici opět stejné množství, tedy 32. Klesla však kapacita grafické paměti na poloviční hodnotu – 2GB paměť běží na taktu 1290 MHz.

Výrobce tvrdí, že obě karty jsou schopné podávat dostatečný výkon v rozlišení Full HD pro většinu aktuálně dostupných her, a to aniž by se uživatel musel nějak dramaticky omezovat v nastavení detailů, stínů a dalších grafických prvků. Novinky cílí především na fanoušky tzv. eSport titulů.

Cena: 3500 Kč (GTX 1050); 4500 Kč (GTX 1050 Ti)

Caterpillar CAT S60

Především pro dobrodruhy je určen smartphone CAT S60 od společnosti Caterpillar. Tento stroj je totiž vodotěsný a navíc i odolný proti pádům, takže by měl například v těžkém terénu vydržet i velmi špatné zacházení. Navigovat do cíle tak zvládne i v extrémních podmínkách.

Při pohledu na další výbavu jde však již o tuctový telefon. Jeho rozměry jsou víceméně dány 4,7palcovou obrazovkou s HD rozlišením. Další výbava čítá osmijádrový procesor Snapdragon 617, 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor. Z nadstandardní výbavy stojí za vyzdvihnutí ještě zabudovaná termokamera.

Cena: 16 500 Kč

Mio Spirit 5400

Jednou z nejlevnějších automobilových navigací na trhu je aktuálně Mio Spirit 5400. I přes nízkou cenu se ale přístroj pochlubí řadou pokročilých funkcí. Řeč je například o parkovacím asistentovi, který automaticky zobrazuje seznam parkovacích míst v blízkosti cíle. Zajímavá je také funkce Find My Car (najdi moje auto). Díky ní si přístroj zapamatuje místo, kde řidič zaparkoval. Pokud si pak vezme navigaci s sebou, dovede ho v případě potřeby zpět k vozidlu.

Samozřejmostí jsou i běžné funkce, jako je například výpočet nejrychlejší nebo nejekonomičtější trasy. Nechybí ani režim pro chodce, díky kterému navigace najde uplatnění nejen v automobilech, ale také při turistice. Mio Spirit 5400 se ovládá pomocí 4,3palcového dotykového displeje a nabízí mapy 44 evropských zemí.

Cena: 1750 Kč

Lenovo Yoga Tablet 3

Yoga Tablet 3 od společnosti Lenovo láká především na technologii AnyPen. Díky ní je možné ovládat dotykovou obrazovku tabletu prakticky čímkoliv – vidličkou, propiskou či obyčejnou tužkou. To se může hodit, když máte špinavé ruce nebo potřebujete přesnější ovládání. Jak jsme se přesvědčili v praxi, pomocí obyčejné tužky se dá na displeji velmi pohodlně, a hlavně přesně kreslit.

Vyzdvihnout si zaslouží i zabudovaný stojánek v tabletu, díky němuž je zároveň možné novinku od Lenova pověsit klidně i na zeď. K čemu je to dobré? Například v kuchyni můžete mít recepty při vaření na tabletu doslova před očima. Rozměry tabletu Yoga 3 jsou víceméně dány osmipalcovou IPS obrazovkou, která se pochlubí rozlišením 1280 x 800 pixelů. Pracovní tempo zařízení určuje procesor Qualcomm Snapdragon Quad Core APQ8009, jehož čtyři jádra jsou taktována na 1,3 GHz. K dispozici je dále 1 GB operační paměti.

Cena: 4900 Kč

