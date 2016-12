Pod stromkem jistě potěší nový fotoaparát. A dárek to nemusí být vůbec drahý, ty nejlevnější modely se v obou případech dají dnes sehnat již okolo tisícovky. Největší oblibě se těší především kompaktní přístroje, protože se vejdou do každé kapsy a na cestách nejsou velkou přítěží.

Ceny pokročilejších digitálních zrcadlovek, které cílí především na náročnější uživatele, jsou výrazně nižší než před lety. Základní modely je tak možné zakoupit už za méně než deset tisíc korun. V porovnání s nejlevnějšími kompakty je přitom obrazová kvalita citelně vyšší.

Samostatnou kategorii pak tvoří videokamery. Oblibě se těší především modely se zvýšenou odolností. Ty se využívají nejčastěji při sportech a zpravidla jim nevadí prach, voda ani sníh.

Mobily i drobnosti

Jedním z nejvděčnějších dárků bude stejně jako každý rok mobil. Telefony s dotykovým displejem a operačním systémem je možné zakoupit už za méně než dva tisíce korun. Dražší přístroje pak nabízejí vyšší výkon i lepší displej.

Prakticky za standard lze dnes považovat dostatečně velkou zabudovanou paměť nebo slot na paměťové karty, který dovolí smartphone používat také jako MP3 přehrávač. Většina přístrojů navíc v dnešní době dokáže pracovat s rychlým 4G internetem nebo se připojit k domácí wi-fi síti.

Najdou se i modely vybavené špičkovými fotoaparáty. Ty pak dokážou nahradit také fotoaparát nebo videokameru. Některé chytré telefony dokonce dokážou natáčet a fotit i pod vodou.

Radost ale udělá i drobnost za pár stokorun. Může jít o flash disk či rychlou paměťovou kartu do fotoaparátu nebo mobilu. Stejně tak to může být například i wi-fi extender, který dokáže signál stávající wi-fi sítě prodloužit klidně i o několik desítek metrů.

Nikon D3400: zajímavá cenovka

Digitální zrcadlovka Nikon D3400 cílí především na amatéry a poloprofesionály. Stejně jako předchůdce je vybaven CMOS snímačem s rozlišením 24,2 megapixelu. Samozřejmostí je už v dnešní době možnost natáčet video ve vysokém rozlišení (Full HD), a to až při 60 snímcích za sekundu. Standard 4K je výsadou dražších modelů.

Nikon D3400

FOTO: archív výrobce

Vylepšení se dočkala citlivost snímače, nově je k dispozici až ISO 25 600. To jinými slovy znamená, že přístroj je schopen pořizovat momentky i za velmi špatných světelných podmínek. Byť při nastavení maximální hodnoty bude ve výsledných momentkách již citelně znatelný šum.

Úplnou novinkou je použití technologie SnapBridge. Jde v podstatě o funkci, díky které může zrcadlovka komunikovat bezdrátově s chytrým telefonem nebo počítačovým tabletem. Využíván je k tomu standard bluetooth.

Díky spárování se smartphonem nebo tabletem mohou být pořízené momentky automaticky odesílány na mobilní zařízení. V první řadě jsou tak pochopitelně zálohovány pro případ ztráty či poškození fotoaparátu, v druhé řadě pak mohou být snímky v podstatě okamžitě sdíleny prostřednictvím sociálních sítí, případně odeslány e-mailem.

Klady: funkce SnapBridge

funkce SnapBridge Zápory: chybí vstup na externí mikrofon

chybí vstup na externí mikrofon Cena: 13 900 Kč (se základním objektivem)

Coolpad Modena 2: tenká konstrukce, nízká hmotnost

Společnost Coolpad působí na tuzemském trhu sotva pár měsíců, na domácím čínském trhu nicméně patří mezi deset nejúspěšnějších mobilních firem. Letošní novinka zvaná Modena 2 láká především na líbivý vzhled.

Coolpad Modena 2

FOTO: archív výrobce

I přes použití 5,5palcové dotykové obrazovky má chytrý telefon velmi tenkou konstrukci – v pase má pouze 7,8 mm a váží jen 143 g. Mimochodem použitý panel dokáže zobrazit na danou cenovou kategorii barvy velmi věrně a obraz se nijak nedeformuje ani při pohledu z jakékoliv strany.

Dále je Coolpad Modena 2 vybaven čtyřjádrovým procesorem Mediatek MT6735p s frekvencí 1 GHz a 2 GB operační paměti. Výkon tedy není nijak oslnivý, ale s ohledem na pořizovací cenu je víceméně odpovídající.

Klady: nízká pořizovací cena

nízká pořizovací cena Zápory: spíše průměrný výkon

spíše průměrný výkon Cena: 3500 Kč

HyperX Cloud Stinger: pro náročné posluchače

Společnost HyperX, která je odnoží amerického podniku Kingston, se před Vánocemi snaží zaujmout novými sluchátky Cloud Stinger. Ta si kladou za cíl zprostředkovat co možná nejlepší reprodukci při hraní her, ale zároveň také při poslechu hudby.

HyperX Cloud Stinger

FOTO: archív výrobce

Tento konkrétní model je zaměřen na aktivnější reprodukci basů. To je zásluha především prémiových 50mm měničů, které mají v praxi velmi slušnou dynamiku. Díky tomu je pocit z poslechu hudby nebo hraní her daleko intenzivnější a zážitek realističtější. Je to velmi podobný zážitek, jako když stojíte u podia v první řadě a hudba se na vás line přímo z reproduktorů. Při hraní her tak můžete cítit intenzitu výbuchu nebo vibrace vašeho závodního speciálu.

Frekvenční rozsah je od 18 Hz do 23 kHz. Výrobce si navíc u sluchátek pohrál i s těmi nejmenšími detaily. Polstrování je velmi pohodlné, díky čemuž hlava nebolí ani po několika hodinách používání. Zároveň je zajištěna poměrně dobrá zvuková izolace okolních ruchů.

Klady: kvalita zvukové reprodukce

kvalita zvukové reprodukce Zápory: na cesty se tento model kvůli větším rozměrům příliš nehodí

na cesty se tento model kvůli větším rozměrům příliš nehodí Cena: 1500 Kč

Logitech M220 Silent a M330 Silent Plus: hlavně potichu

Počítačové myši M220 Silent a M330 Silent Plus od společnosti Logitech udělají radost snad všem uživatelům, kteří si při práci na počítači potrpí na ticho. U obou modelů se totiž podařilo snížit hlučnost při klikání o 90 %.

Logitech M220 Silent a M330 Silent Plus

FOTO: archív výrobce

Použitou technologií jsou oba modely úplně stejné, dvoustovka je akorát kompaktnější a hodí se především na použití společně s notebookem na cestách. Používat ji mohou díky symetrickému designu praváci i leváci. Třístovka je pak určena pro práci v kanceláři nebo doma, je ergonomicky tvarovaná pro použití v pravé ruce.

Oba modely jsou bezdrátové a s počítačem komunikují pomocí adaptéru pracujícího na frekvenci 2,4 GHz. Dosah signálu je v praxi až deset metrů. Velmi zajímavé je také to, že na jedno nabití vydrží tyto myši pracovat až dva roky, což je velmi slušný výsledek.

Klady: při práci jsou obě myši neskutečně tiché

při práci jsou obě myši neskutečně tiché Zápory: o něco vyšší cena

o něco vyšší cena Cena: 700 Kč (M220 Silent); 1100 Kč (M330 Silent Plus)

GoPro Hero 5 Black: vysoká odolnost i bez pouzdra

Jednou z nejočekávanějších novinek byla nová akční kamera GoPro Hero 5 Black. Hlavní vylepšení je patrné hned na první pohled. Zatímco téměř všechny předchozí generace nabídly vodotěsnost a odolnost pouze při použití speciálního pouzdra, Hero 5 Black se obejde bez něj.

GoPro Hero 5 Black

FOTO: archív výrobce

I přesto je možné se s novinkou potápět do hloubky až deseti metrů. Zařízení je totiž vodotěsné samo o sobě. Celá konstrukce je navíc nárazuvzdorná, takže by měla bez újmy přežít i pády z větších výšek.

Poměrně zajímavé změny se udály také v útrobách přístroje. Výrobce například vůbec poprvé integroval do akční kamery GPS senzor, díky němuž například záznam jízdy může rovnou obsahovat i polohu.

Kamera využívá čip s rozlišením 12 megapixelů, díky němuž je schopna pořizovat 4K videa při 30 snímcích za sekundu. V případě Full HD standardu je pak k dispozici 120 snímků za sekundu. Zajímavé je také to, že Hero 5 Black nabízí nově i stabilizaci obrazu.