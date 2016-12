Každý z nás je jiný a každý si přejeme dostat pod stromeček něco jiného. Někdo si přeje knihu (35 %) či oblečení (32 %), jiný touží po hotovosti (31 %), za kterou si následně koupí dárek dle vlastního výběru.

Realita se od přání však mnohdy liší. Jaké dárky tedy nejčastěji kupujeme? Na první příčce se umístily kosmetické produkty, kterými 74 % z nás obdarovává své blízké.

Na druhém místě se umístilo oblečení, které k Vánocům kupuje 60 % lidí. Třetí příčku v pomyslném žebříčku obsadily knížky, hudba a filmy, které kupuje 56 % dotázaných. Nesmíme však opomenout nejmenší. Hračky a hry daruje 55 % z nás.

S nákupem dárků začíná 38 % Čechů v průběhu listopadu, čtvrtina (24 %) dokonce už v průběhu září nebo října. Ale nakoupit vše s předstihem se podaří jen málokomu, proto řada Čechů nechává tradičně nákup na poslední chvíli.

Nezabalený dárek není dárek

Balení dárků je pomyslnou tečkou za celým vánočním nákupem. Někdo si dárky nechá zabalit od odborníků přímo v prodejně či obchodním domě, jiný zvolí levnější variantu a balení zvládne sám, ale téměř všichni (96 %) investujeme do balicích potřeb nějakou tu korunu. Tato částka zpravidla nebývá vysoká. Většinou se pohybuje od 51 Kč do 100 Kč (39 %), nebo od 151 Kč do 300 Kč (31 %). Pouze 1 % z nás do zabalení investuje více jak 750 Kč.