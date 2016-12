„Exotiku jsme si užili během podzimních prázdnin, a tak budu ráda, že budu moct strávit svátky doma v rodinném kruhu. Budeme péct cukroví, zdobit vánoční stromeček, rádi vyrážíme na hory a na lyže,” říká Verešová, která do příprav domácnosti i štědrovečerní tabule zapojuje i své děti.

„Pomáhají mi. Je to takové krásné období, když se to doma rozvoní. Děti to v kuchyni baví, zároveň hrají na piano a na flétnu, takže to doma u nás nejen voní, ale i hraje a vyzvání,” říká Andrea.

Držitelka titulu Miss Slovensko 1999 už léta žije v Česku, na sváteční tabuli ale nechybí ani slovenská zelňačka. „Na Štědrý večer dělám dvě polévky, jednu takovou tu klasickou slovenskou zelňačku, ale také rybí polévku pro manžela, protože by se bez ní neobešel. Někdy nám zůstane i na druhý den, tak nemusím hned zase stát v kuchyni a vařit,” dodává.