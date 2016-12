„K Vánocům mám specifický postoj. Nepovažuji je totiž za úplně nejšťastnější období. Většinou se na ně ani netěším. Štěstí trvá jen pár hodin, a to, co tomu předchází, to je něco šíleného. Letos se tomu proto snažím úplně ubránit. Až do osmnáctého tvrdě pracuji, tak na ně nebudu mít ani vůbec čas,“ řekla Novinkám Jitka Asterová, která účinkuje v muzikálech Mamma Mia! a Ať žijí duchové!.

A jak to má její rodina s jídlem? „Kapra děláme symbolicky, moc nám nechutná, ale kompenzujeme si to tím, že servírujeme jiné ryby,“ prozrazuje.

O Vánocích je prý u nich doma nakonec přeci jen legrace. „Třeba když zaskočí kost v krku. Nebo si pamatuji, že k nám jednou bratr na Vánoce přivedl úplně cizího člověka. To bylo vtipné, byla to zábava,“ uzavřela.