vor, Právo

„Pohledy, dopisy a přání pro své blízké lze na Boží Dar celoročně zasílat poštou na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62, nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky,“ uvedla Iva Králová z božídarského Infocentra, které slouží současně i jako pošta.

Posílají hlavně děti

„Všechny zásilky určené k orazítkování musejí být opatřené cílovou adresou a známkou odpovídající skutečnému poštovnému do místa určení,“ dodala.

„V prosinci se všechny ofrankované pohledy a dopisy orazítkují příležitostným vánočním razítkem a odesílají se na uvedené adresy,“ sdělila poštovní úřednice z infocentra s tím, že autorkou motivu letošního vánočního razítka je Irena Vyčítalová. Dopisy s vánočními přáními posílají na Boží Dar hlavně děti.

Vánoční razítko má letos podobu stylizované ozdoby.

FOTO: Infocentrum Boží Dar

„Nejžádanějšími dárky pro malé slečny jsou panenky Barbie, Baby Annabel a Chou Chou, domečky pro panenky, dárky s motivy Ledového království,“ prozradila Králová. „Chlapci si nejvíce přejí pistole Nerf, autodráhy, autíčka s motivy policie, hasičů a záchranářů a také auta na dálková ovládání,“ dodala.

„Mezi společné sny dětí patří chytré telefony, notebooky, tablety, powerbanky, stavebnice Lego, různé společenské hry a knihy,“ pokračovala. „Dětská srdce ale neprahnou jen po movitých darech, tyto malé dušičky si také přejí zdraví, štěstí a lásku pro celou svou rodinu,“ poznamenala.

Loni bylo na božídarské poště orazítkováno a odesláno 373 kg pošty, to je zhruba 82 337 dopisů a pohlednic. Z 85 procent převažovaly dopisy a jen patnáct procent pošty tvořily pohlednice.

„K začátku prosince je připraveno k orazítkování 24,62 kilogramu vánoční pošty, kterou zanechali v Ježíškově schránce na Božím Daru návštěvníci od počátku roku,“ prozradila Králová.

„Dopisy a pohlednice jsou adresovány nejen do České republiky, ale i do celého světa, například do Číny, Japonska, Austrálie, na Nový Zéland, do Německa, na Slovensko, do Kanady a do USA,“ uzavřela.