Jaké televizory jsou v kurzu?

Ceny nových televizorů startují podle nákupního rádce Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz, pod hranicí tří tisíc korun. Většina lidí je však ochotna za nové modely utratit třikrát tolik.

„Podle našich údajů je 65 % lidí ochotno do nové televize investovat nejčastěji částku kolem 9000, další čtvrtina utratí až 20 000 Kč,“ uvedl Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

To koresponduje i s informacemi jednotlivých prodejců. „Největší zájem je u nás o střední třídu. Je vidět, že zákazníci vyžadují určitou úroveň kvality, což ty úplně nejlevnější modely nejsou schopny nabídnout,“ podotkl mluvčí Mall.cz Jan Řezáč.

Lidé přitom mají zájem o středně velké obrazovky. „Naši zákazníci mají v oblibě zejména 40- až 43palcové modely. Popularita roste také u modelů s úhlopříčkou 50 palců a více,“ prohlásil Tomáš Pilský, obchodní ředitel CZC.cz.

Nabízená výbava

Velkou roli při výběru hrají i jednotlivé technologie. „Důležitými parametry jsou wi-fi či USB vstup,“ konstatoval Šmíd.

Zákazníci se často zajímají také o to, zda nový přístroj splňuje příslušnou normu pro DVB-T2 vysílání. „Ve většině případů volí model, který odpovídá specifikaci T2/HEVC. To je do velké míry ovlivněno tím, že přes 80 % našeho sortimentu tvoří TV, které tuto specifikaci splňují,“ uvedl Karel Kučera, ředitel marketingu Alza.cz.

Televizory, které nebudou podporovat standard DVB-T2, budou muset být vybaveny set-top-boxy. Podobně jako tomu bylo dříve, když se vypínalo analogové vysílání. Přechod na nový standard se logicky týká pouze lidí, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

Více se o standardu DVB-T2 dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]