„Napečeno mít musíme, to by mi děti neodpustily. Od prvního adventního víkendu pečeme, vykrajujeme, doma to krásně voní,” řekla Novinkám Andrea Verešová. „Zbožňuju tuhle vánoční atmosféru se vším, co k tomu patří. I s koledami,” usmívá se modelka.

Dárky už má skoro všechny pohromadě. Ještě nějaké jí ale přeci jen zbývá dokoupit. „Už vím, že Vánoce rychle přicházejí a rok uteče. Během něj se snažím postupně kupovat dárečky pro rodinu i kamarády, ale něco samozřejmě řeším na poslední chvíli,” vysvětluje Verešová.

Její děti na Ježíška stále věří, ale dlouho to prý už trvat nebude. „Moje děti na Ježíška věří. Poslouchají už od kamarádů, že není a zkouší to doma různými otázkami z nás dostat. Snažím se je držet v iluzi, aby jim to dětství vydrželo co nejdéle. Je to to nejkouzelnější,” dodala modelka.