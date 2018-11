Postup: Do mixéru vložíme mandle, lněné semínko a perníkové koření. Rozmixujeme na hladké těsto, které přemístíme do mísy. Do mixéru vložíme datle, zalijeme malým množstvím vody a rozmixujeme do hustší jemné datlové pasty. Tou pak těsto osladíme. Těsto rozválíme válečkem a tvarujeme do požadovaných tvarů. Vzniklé perníčky můžeme sušit v sušičce při teplotě 42 stupňů. Doba sušení je 10 – 14 hodin. Pokud nemáte sušičku, vložte je na 1 – 2 hodiny do mrazáku a nechte ztuhnout. Pro výraznější chuť před podáváním perníčky posypeme perníkovým kořením.