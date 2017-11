„Ale vánoční svátky, které jsou spojeny s přejídáním a nedostatkem pohybu, vedou k zažívacím potížím a útokům na linii,“ říká přednosta III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesor Štěpán Svačina. A hned dodává, že i o Vánocích platí – všeho s mírou.

Kila navíc

Že má pravdu, to dokládá i výzkum v kampani Žij zdravě. Ukázal, že více než 60 % českých žen se během vánočních svátků přejídá a přibere na váze dva až tři kilogramy. Muži o něco méně. Ženy ale po svátcích zpravidla nasazují nejrůznější diety, aby nabyté kilogramy znovu shodily.

Celých 86 % žen se již někdy snažilo po Vánocích zhubnout. Vánoce nemusí ale nezbytně znamenat nárůst hmotnosti. Patří k nim i občasné stravovací prohřešky. Když budeme po celý rok žít zdravě, pak na Vánoce přece jen malý prohřešek učinit můžeme.

Ke štědrovečerní večeři patří smažený kapr a bramborový salát. Připravuje ho 93 % českých domácností. Jenže magistr Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy při Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze dodává, že bramborový salát se smaženým kaprem jsou pořádnou kalorickou bombou.

Stačí prý ale, aby ryba nebyla smažená, ale dušená a vánoční bramborový salát nebyl udělán s majonézou, ale buď s odlehčenou majonézou, nebo jogurtem a kalorická hodnota se rapidně sníží.

„Když už musíme mít smaženého kapra, pak bychom měli smažit na tuku, který je k tomu vhodný. Rozhoduje i teplota. Neměla by překročit 200 stupňů. Ideální je kolem 175 stupňů Celsia,“ tvrdí Suchánek.

Koláčky, rohlíčky

Samozřejmostí vánočního hodování je vánoční cukroví a také vánočka. Obojí je také kalorickou bombou. Rozhoduje už složení pečiva a polev. Starší generace si neumí představit vánoční cukroví bez másla. Ale právě to z něj dělá tučné jídlo.

V klasickém receptu můžeme bílou mouku nahradit celozrnnou a místo cukru použít třeba javorový sirup nebo med či kandované ovoce. Pečivo nebude mít možná stejnou chuť, na jakou jsme zvyklí, ale bude originální a méně tučné.

A jak je to s vánočkou? Kalorickou bombu z ní uděláme, když si ji namažeme máslem a posypeme cukrem. Je to sice pochoutka, ale strašně tučná. Stačí vánočku namazat marmeládou. O vánočních a novoročních svátcích bychom měli dát pozor i na to, jaký alkohol pijeme. Lékaři se shodují v tom, že k bramborovému salátu a smaženému kapru je lepší pivo. K ostatním jídlům spíše suché přírodní víno. Rozhodně se nevyplácí plácat jedno přes druhé a dávat si na konci tzv. tečičku v podobě tvrdého alkoholu. Pravda, někomu pomůže k lepšímu trávení. Jiného ale spíše zatíží.

Nafouklé břicho

Když si nebudeme dávat pozor na to, co jíme, a budeme se přejídat, pak nás rozhodně neminou žaludeční problémy. Většinou se po množství jídla cítíme strašně plní, břicho je nafouklé a my máme žaludeční potíže.

Mnohdy je podrážděn i žlučník a pak nezbývá než jít na pohotovost nebo do nemocnice. Proto už při sestavování vánočního a silvestrovského menu bychom měli myslet na to, že když se přejíme, budeme mít žaludeční problémy. A ty nám pak mohou vánoční svátky zkazit.

Pohyb a zase pohyb

K dobrému zažívání o svátcích patří i dostatek pohybu. Pokud hodně jíme, měli bychom si mezi jídly dopřát procházku na čerstvém vzduchu svižným tempem, tj. takovým, při němž se mírně zadýcháme, ale jsme ještě schopni komunikovat s tím, kdo s námi jde.

Denně bychom měli ujít asi 10 000 kroků, což u dospělého muže je 8,5 a u ženy 6,5 km.