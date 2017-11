Postup: Z uvedených surovin vypracujeme hladké těsto, zabalíme do potravinové fólie a dáme do chladničky do druhého dne odpočinout. Z těsta odkrajujeme kousky a prsty je vtlačujeme do formiček rohlíčků tak, aby nebyly moc plné, těsto se při pečení vyfoukne. Formičky vložíme do trouby předem vyhřáté na 140° a pečeme asi 20 minut. Ještě horké vyklepneme z formiček. Necháme vychladnout, konce rohlíčků namáčíme do čokoládové polevy.