Pro inspiraci vánoční dárky pro babičku a maminku ...

Matricium - Sterilní komplex účinných látek s hydratačním a ochranným účinkem, napomáhající procesu regenerace kožní tkáně. Ampulky se skládají z účinných látek tělu vlastních, které se přirozeně v kůži vyskytují.

Vánoční balíček Nivea Brusinka - SOS tělové mléko 250 ml, Sprchový gel Powerfruit refresh

Denní krém patřící mezi nejúspěšnější Anti Age přípravky Hyaluron-Filler s novou generací osvědčené protivráskové ingredience - kyselinou hyaluronovou. Vánoční kazeta s denním či nočním krémem obsahuje vždy 2 ampule intenzivního séra Hyaluron-Filler navíc

Oral-B Professional Care Triumph® 5000, který díky své technologické vyspělosti odstraňuje až o 100 % více plaku než běžné manuální zubní kartáčky. Poskytuje tak pocit profesionálně vyčištěných zubů.

Anatomický více polohový polštář Genius byl vyvinut ve spolupráci s lékaři a designérem Mikem Carlem Greenem tak, aby poskytoval maximální pohodlí pro všechny typy spáčů. Polštář je variabilní téměř bez omezení a v každé poloze poskytuje dokonalé pohodlí pro vaši krční páteř a ramenní klouby. Dva tunely napříč polštářem a podélná prohlubeň poskytují neomezené možnosti pro polohování rukou během spánku, a ruce přitom zůstávají volné, bez zbytečného přetížení.

Plavba na výletní lodi po středomořských vodách se speciálním koncertem a autogramiádou Lucie Bílé přímo na palubě

Říkejte mi Miriam od Miriam Kotorové - Kniha je příběhem ženy, která se setkala tváří v tvář s rakovinou. Tato životní zkušenost ji nezlomila, ale zcela změnila její přístup k životu.

CD Hit za Hitem - potěší nejnovější kvalitní českou hudbou a zároveň pomůže dobré věci. CD s výběrem největších aktuálních hitů si již nyní mohou zájemci zakoupit za 50 Kč na recepcích vybraných rádií. Výběr dvaceti největších současných hitů obsahuje skladby od skupiny Kryštof, Tomáše Kluse, Xindla X, Teamu, Nightwork, Verony, Václava Neckáře či Pehy. Jako bonus zde najdete také společnou píseň kapel Chinaski a No Name Ná ná ná o česko-slovenském přátelství. Získané finanční prostředky z prodeje CD poputují na speciální bankovní účet občanského sdružení Lymfom help a následně budou předány registrům dárců kostní dřeně.

Rodinný plánovací kalendář z charitativního projektu Nadace Terezy Maxové TERIBEAR (30 x 60 cm), který mimo půvabného provedení nabízí pro děti i pexeso s motivem TERIBEAR. Kalendář se prodává za 199 Kč. Nadace získává 70 Kč.

Kožešinová kabelka

Delimano Gourmet Cooker 8 v 1: Chutné a zdravé pokrmy pro celou rodinu o 30 % rychleji. Jedná se o tzv. pomalý hrnec, ve kterém můžete nejen vařit, ale i připravovat pokrmy na páře, smažit, fritovat nebo grilovat. Připravíte v něm vše, od gulášů přes polévky a curry, po rýži či zeleninu na páře, pečené kuře nebo grilovaná masa a ryby.

Bambusové tričko Afekt je překvapivě jemné a hebké. Je funkční, takže v zimě spolehlivě zahřeje a v horku naopak chladí. Navíc je antibakteriální, takže nenasákne pach potu. Elegantní „véčko“ a vypasovaný střih zvýrazňují krásy ženského těla, prodloužená délka je nejen trendy, ale obzvláště v zimním období velmi praktická.

Dárkové vouchery od Bomton studia pro kadeřnické, ale i kosmetické služby v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč a 5000 Kč. Jejich platnost je 6 měsíců od data zakoupení.

Velmi dlouhý svetr, který užijete jako šaty, ze 100% 3vrstvého kašmíru. Přidáním módního pásku docílíte krásného elegantního vzhledu. Příjemné k nošení na holém těle, užijete jej od podzimu do jara.

Baculky jsou prima od Evy Brabcové - vtipně psaná kniha o současných trendech. Pokud nefandíte Twiggy stylu, pak je kniha určená přímo vám. Lze ji zdarma stáhnout na http://www.ebookeater.cz/povidky/humorne/baculky-jsou-prima/

Poukaz na taneční lekce pro vášnivé tanečnice - 5x vstup na jakoukoli taneční lekci pod vedením zkušených instruktorů. Vybírat lze ze široké nabídky tanečních lekcí - zumba, dance aerobik, sexy dance apod.

Exkluzivní kaviárová péče Golden Caviar Cream - jedinečná péči proti účinkům věku pro zvlášť náročnou pleť. Jedná se o vrcholně luxusní péči s pozoruhodným liftingovým účinkem.

Dvojitá přikrývka Aloe Vera - výjimečnou ji dělá její potah s výtažkem z aloe vera. Přikrývka zajišťuje měkké a pohodlné prostředí ke spánku a navíc je vhodná pro osoby s citlivou a podrážděnou pokožkou.

Víte, jak se připravuje káva na nejprestižnějších světových soutěžích? Myslíte, že na drahých designových strojích na espresso? Chyba! Baristé z celého světa své kávy připravují pomocí jednoduché porcelánové nádoby – Hario V60.

Art edice Becherovky Lemond - Autorkou lahve je studentka 3D designu a vizuální tvorby Barbora Balgová.

Luxusní rozjasňující krém na unavenou pleť - Anti-Fatigue Absolute Radiance Cream - bojuje proti únavě způsobující stárnutí pleti.

L'Eau de Chloé - zachycuje jemnou ženskost, svobodu, upřímnost, radostnou spontánnost. Obsahuje výjimečnou koncentraci extraktu z růží, který propůjčuje vzácný osvěžující pocit. Dárková kazeta obsahuje toaletní vodu 50 ml a tělové mléko 75 ml.

Guess - Okouzlující dámská vůně Guess Seductive zosobňuje koketní šarm s troufalou provokací a vyvolává pokušení všude, kde se nachází žena, která ji nosí. Dárková kazeta obsahuje toaletní vodu 30 ml, tělový krém 75 ml a sprchový gel 75 ml.

Heidi Klum Shine Rose - zachycuje nádherný půvab růže. Je elegantní, smyslná a naprosto strhující. Dárková kazeta obsahuje toaletní vodu 30 ml a tělové mléko 75 ml.

Lady Gaga - První vůně od Lady Gaga, ženy, která nikdy neuznává status quo. Lady Gaga Fame je okázalá, jemně květinová vůně, která má stejně černou barvu jako duše slávy. Sevřete drápy a popusťte uzdu své slávy. Dárková kazeta obsahuje parfémovanou vodu 50 ml a sprchový gel 200 ml.

Saténová košilka

Růžová přírodní pěstící péče Weleda: set v sobě ukrývá Růžové pěstící tělové mléko a Růžový sprchový krém. Tento balíček udělá radost všem ženám, které mají rády tuto květinu, určen je především pro ženy od 30 let věku, kdy se objevují první známky stárnutí.

Baylis & Harding Mosaic French Levander & Cassis – luxusní kazeta obsahuje sprchový gel, tělový balzám a sůl do koupele, to vše s nádhernou vůní francouzské levandule.

Dárkové balení čajů Delicious s nádhernou porcelánovou konvičkou nebo hrníčkem s originálním designem zelených či barevných čajových lístků.

Elegantní zlaté šaty

Vánoční balíček Pearl Elixir potěší ženy nad 30 let. Denní krém s cenným perlovým výtažkem zajistí pokožce celodenní ochranu, hydratační péči a prevenci proti prvním vráskám. Balíček obsahuje denní krém Pearl Elixir, čistící a odličovací pleťovou vodu 2v1 a oblíbenou řasenku Magnum pro maximální objem řas.

Dámské noční prádlo Lena ze zimní kolekce společnosti Matějovský bude ideálním dárkem pro dívky či ženy, které milují pohodlí. V kolekci najdete i další vzory v různých barevných variacích. Pyžamo se dá navíc využít i jako domácí oblečení.

Pletené podkolenky

Kabelka Big Party Candy je tím pravým doplňkem pro ženy, které hýří smyslem pro módu a originalitu. Díky svým rozměrům (26 x 14 x 4 cm) se stane ideálním průvodcem na plesy, party i další podobné aktivity.

Sbírka povídek s názvem Příběhy ve znamení touhy, na které se podílelo 15 předních českých a slovenských autorů (Tomáš Hanák, Sára, Saudková, Jaroslav Rudiš, Marek Šindelka, Halina Pawlowská a další)

Pohodlný župan s velkými předními kapsami a opaskem na zavazování. Délka 111 cm ve velikosti M. Ideální po koupání.

Svíčka Tell Me Something z kolekce Mirabelle s tajemnou směsí pomeranče, bergamotu, zázvoru a vůní růže, jasmínu a lilie, výrobce Ashleigh & Burwood London.

Vánoční balení Baileys - kombinace čerstvé smetany, irské whisky, kakaa a přírodních aromatických přísad báječně chutná. Praktické hrnečky zase budou ozdobou vaší domácnosti.

Lily Lolo Kolekce Glamour Eyes - Sada obsahuje vše nezbytné pro svůdné líčení očí, které odráží poslední barevné trendy světových přehlídkových mol: třpytivé oční stíny v limitovaných odstínech Amethyst a Midnight, limitovaný mini oboustranný štětec pro precizní aplikaci očních stínů, černou řasenku Lash Alert pro dlouhé a husté řasy, vše v luxusní bílé taštičce s logem Lily Lolo.

Systémová žehlička Philips PerfectCare Aqua (GC8640) - disponuje jedinečnou technologií Optimal TEMP, která automaticky zajistí dokonalé nastavení teploty pro jakýkoli typ tkaniny nebo oděvu.

BIODERMA Sensibio pro citlivou pokožku, která se snadno dehydratuje a následná suchost vede k dalšímu oslabení a provázejí ji pocity napnutí pleti. Balíček obsahuje Sensibio oční gel, Sensibio Lait čistící mléko, Deo - antiperspirant, Sensibio Legeré.

Dárkový balíček - Dotek perel - obsahuje Výživné tělové mléko, sprchový gel Pearl Beauty a Sprej antiperspirant Pearl Beauty

