Eva Müllerová, Právo

Bylo zvykem, že se na Vánoce peče sedm druhů cukroví. Času je však málo - a ruku na srdce, komu se chce stát celý den u trouby. A tak se hledají kompromisy.

Co tedy přenechat náročnou vanilkovou i lineckou klasiku babičkám a pod stromek přijít s vlastní, neotřelou verzí vánočního cukroví. Inspiraci lze najít v dnešních receptech, jež exkluzívně pro náš magazín připravila značka Orion. Zadání bylo jednoduché, leč striktní:

suroviny k dostání v každém supermarketu;



snadná a rychlá příprava;



tradiční vánoční design.



„A my jsme k tomu přidali ozvláštnění v podobě našich čokoládových tyčinek, i když se k pečení běžně nepoužívají. Jsou však natolik oblíbené, Banány v čokoládě byly v nabídce už za první republiky, že by se na svátečním stole mohly objevit, třeba jako součást vánočního cukroví,“ doplňuje Jana Šlapáková, brand manažerka tyčinek Orion. Jak se to povedlo, posuďte sami.

Připomínáme, že s pečením se začíná v prvním adventním týdnu. Cukroví by mělo být hlavně kulaté, neboť symbolizuje slunce, jež v zimě tak chybí. A jen na okraj. Od trouby určitě neodbíhejte. Když se prý vánoční cukroví připálí, věští to do příštího roku nepříjemné zdravotní potíže.

Pět sladkých triků

Tyčinky Margot, Koko, Margot Artemis nebo Milena se do cukroví nemusí strouhat, stačí je promnout mezi prsty a rozdrobit.

Na polevu není nutná jen čokoláda, lesklý povrch vytvoří i rozpuštěná tyčinka Ledové kaštany. Pozor - nepřidávejte do ní máslo, příliš by zhoustla.

Lískové oříšky snadno zbavíme slupky, když je nasucho opražíme v plechovém hrnku (protřepáváme, až začne slupka praskat) a pak promneme v čisté utěrce.

Při krájení kandovaného ovoce občas protáhneme nůž v hladké mouce, nebude tolik lepit.

Opraží-li se strouhaný kokos na sucho na teflonové pánvi, bude mít v těstě a náplních mnohem výraznější vůni.

Nepečené kuličky z Margotky (40 kusů) 100 g cukru krupice, 4 tyčinky ORION Margot, 200 g sušeného polotučného mléka, 100 g strouhaného kokosu, 100 ml vody, 125 g másla, 40 lískových oříšků, strouhaný kokos na obalení Máslo a cukr rozpustíme ve vodě. Pak přidáme sušené mléko, kokos i rozdrobené tyčinky Margot a mícháme, až vznikne tužší lepivá hmota. Bude-li třeba, zahustíme ji ještě kokosem. Pak těsto necháme trochu zchladnout. Do dlaní vezmeme kousek sladké hmoty, zabalíme do ní lískový oříšek a kuličku poválíme ve strouhaném kokosu.

Poklady babičky Mileny (40 kusů) 15 tyčinek ORION Milena, 150 g dětských piškotů, 40 kandovaných třešní, 2 tyčinky ORION Ledové kaštany Tyčinky Milena rozdrobíme prsty, piškoty rozdrtíme, obojí smícháme a dobře prohněteme. Do kousků těsta balíme kandované třešně a vytvoříme kuličky. Ledové kaštany rozpustíme ve vodní lázni a vzniklou polevou potáhneme do poloviny každou kuličku, již pak můžeme obalit také v barevné čokoládové čočce.

Laskonky s Koko (30 kusů) 175 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 100 g tuku, 5 tyčinek ORION Koko. Krém: 200 g másla, 100 g oloupaných strouhaných mandlí, 3 lžíce mléka Mouku smícháme s cukrem, změklým tukem na pečení a nadrobenými tyčinkami Koko. Vypracujeme hladké těsto, které rozválíme na 3 milimetry vysoký plát, z něhož vykrájíme kolečka. Vyrovnáme je na plech s pečicím papírem a vložíme na osm minut do trouby vyhřáté na 180 °C. Hotová kolečka necháme vychladnout. Máslo vyšleháme s mlékem a mandlemi. Vzniklým krémem pak k sobě studená kolečka po dvou slepíme.

Božské košíčky Artemis (30 kusů) 250 g hladké mouky, 2 lžíce cukru krupice, 125 g másla, 1 žloutek, 1 lžička vanilkového extraktu. Náplň: 5 žloutků, 100 ml šlehačky, 50 g cukru krupice, 6 tyčinek ORION Margot Artemis, 150 g másla. Poleva: 4 tyčinky ORION Ledové kaštany Mouku smícháme s cukrem, změklým máslem, žloutkem i vanilkovým extraktem a vypracujeme pevné hladké těsto, které vtlačíme do formiček - vrstva musí být tenká. Košíčky pečeme 10-12 minut v troubě při 180 °C. Žloutky spojíme se smetanou, cukrem i nadrobenou tyčinkou Artemis. Směs zahřejeme a mícháme, než se začne vařit a houstnout. Stáhneme z plotny, dáme vychladnout a vyšleháme s máslem. Košíčky naplníme krémem a postříkáme je polevou z ledových kaštanů rozpuštěných ve vodní lázni.