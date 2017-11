Na otázku, co by nemělo na vánoční tabuli chybět, kuchař a vášnivý sběratel českých kuchařek, jež datuje až do roku 1700, odpovídá: „Hlavně pohoda.“ Poté se ale přece jen podělí o recepty a zaručené rady, které kuchařky při přípravě vánočních lahůdek ocení.

„U nás na stole nikdy nechybí mísa jablek a ořechů, ale pozor – nevyloupaných. Trochu k nelibosti dětí míváme tradičně kapra, a to hned na tři způsoby. Děláme normálního obalovaného, pak bezlepkového a podle tradice mojí maminky kapra Petra Voka. To se vykostěný kapr protká slaninou, osolí, potře česnekem, obalí v mouce a sladké paprice a osmaží na sádle,“ prozrazuje svůj speciální recept Vaněk.

Hrachovou polévku sice o Vánocích nevaří, ale zato se podle svých slov nemůže dočkat rybí polévky. „Tu úplně zbožňuju, stejně jako bramborový salát, který děláme s manželkou už dvacet let dohromady. Na ten chodím i normálně po ránu. A nesmí také chybět na stole vejmrda – je to tradiční pokrm starý snad dvě stě let. Nastrouhá se jablíčko, křen, zakápne se to trochou citrónu a octa a moje babička tam ještě přidávala trochu hovězího vývaru,“ doporučuje.

Včelí, nebo vosí úly?



Pokud jde o vánoční cukroví, drží se odborník na českou kuchyni zpátky a tuto činnost přenechává svým ženám. „Cukroví je v režii mé ženy a dcer. Ale nepřežil bych Vánoce bez rohlíčků, které žena dělá ze tří čtvrtin z vlašských ořechů a z jedné čtvrtiny z mandlí, pak zbožňuju žloutkové řezy a samozřejmě nesmějí chybět včelí úly. A pak samozřejmě vánočka,“ prozrazuje Vaněk, podle kterého se zásadní konflikt mezi Čechy kvůli vánočnímu cukroví týká právě úlků.

„Dělíme se na včeloúlkaře a vosohnízdaře, přičemž ta druhá skupina je podle mě úplně mimo. Kvůli tomu jsem vždycky schopný se pohádat do krve. Tvar tohoto cukroví připomíná přece úl. Vosí hnízdo je kulaté,“ dodává expert na českou kuchyni.