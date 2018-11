Michaela Cmíralová, Novinky

Podle Karolíny je škoda, že se od pečení perníčků v poslední době trochu upustilo. „Perníčky podle mne k Vánocům vyloženě patří a je na čase, aby se začaly v domácnostech znovu péct.“

Je to navíc cukroví, které prý každá hospodyňka hravě zvládne. Jediné, s čím musíte počítat, je větší časová náročnost, především co se přípravy těsta týče. To je zapotřebí připravit den dopředu a přes noc ho nechat uležet. Teprve následující den se můžete pustit do samotného pečení.

Vánoční perníčky plněné ořechovou náplní (2 kilogramy těsta)

Doba přípravy: 1 hodina plus příprava těsta den dopředu

Těsto (2 kilogramy)

žitná celozrnná mouka

1,5 kilogramu třtinový cukr

560 gramů

máslo

110 gramů

kypřící prášek

54 gramů

vejce

7 kusů

perníkové koření

15 gramů

skořice

10 gramů

melasa

270 gramů (k dostání v bio potravinách nebo větších prodejnách potravin)

mléko

80 gramů

Oříšková náplň

jemně mleté lískové oříšky

450 gramů

mléko

125 gramů

rum 10 gramů

třtinový cukr

80 gramů



Hotové perníčky s oříškovou náplní a cukrovým posypem

